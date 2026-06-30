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AjansHaber Gündem Pakistan Başbakanı Şerif 2-4 Temmuz’da Türkiye’yi ziyaret edecek

Pakistan Başbakanı Şerif 2-4 Temmuz’da Türkiye’yi ziyaret edecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, bakanlar ve iş insanlarıyla birlikte 2-4 Temmuz tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

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Pakistan Başbakanı Şerif 2-4 Temmuz’da Türkiye’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, iki ülke arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Ayrıca Türkiye-Pakistan İş Forumu’nun da düzenlenmesi planlanıyor.

İkili ilişkiler ve ekonomik iş birliği masada

Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor. Ticaret, ekonomi, savunma sanayisi ve enerji alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Tarafların ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade ediliyor.

Yatırımlar ve stratejik sektörler öne çıkıyor

Ziyaret kapsamında bilişim, telekomünikasyon, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile özel ekonomik bölgeler gibi alanlarda yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin Pakistan’daki enerji ve altyapı projelerine yönelik mevcut iş birliklerinin genişletilmesi de gündemde bulunuyor.

Ulaştırma ve enerji projeleri gündemde

İki ülke arasında ulaştırma alanında iş birliğinin artırılması da görüşmelerde önemli başlıklardan biri olacak. İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Hattı’nın yeniden işlerlik kazanması ve Orta Koridor gibi projelerde ortak adımlar atılması bekleniyor.

Enerji alanında ise petrol ve doğal gaz arama-üretim anlaşmaları ile elektrik dağıtımına yönelik özelleştirme süreçlerinde Türk şirketlerinin rolü ele alınacak.

Ticaret hedefi 5 milyar dolar

Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ve orta vadede 5 milyar dolarlık hedefe ulaşılması amacıyla yeni iş birliği adımlarının değerlendirileceği belirtiliyor.

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