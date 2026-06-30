Kabine Beştepe’de toplanıyor: NATO Zirvesi, diplomasi trafiği ve ekonomi masada

Ankara, kritik diplomatik temaslar ve güvenlik başlıklarının öne çıktığı yoğun bir gündeme hazırlanırken, Kabine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda hem Türkiye’nin dış politika ajandası hem de iç güvenlik ve ekonomi başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Özellikle NATO Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar ve zirve marjında yapılması planlanan liderler arası görüşmeler, toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları masada

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak.

32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesine yakın takip

Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.

Orta Doğu’daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

"Terörsüz Türkiye" süreci değerlendirilecek

Kabine Toplantısı’nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek.

Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek.

Ekonomik gelişmeler de gündemde

Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında.

Kabine Toplantısı’nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.