Şile Belediyesi soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Şile Belediyesi soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

17 gözaltı, 13 tutuklama

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 şüpheli tutuklandı. Ayrıca firari bir şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında da belediyeye yönelik farklı tarihlerde operasyonlar düzenlenmiş, aralarında Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu bazı isimler hakkında tutuklama kararları verilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen dosyada HTS kayıtları ve MASAK raporlarının incelendiği, belediyedeki bazı imar, ruhsat ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.