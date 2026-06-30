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AjansHaber Dünya DSÖ duyurdu: Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildi

DSÖ duyurdu: Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildiğini, bölgede 838 şüpheli vaka, 7 doğrulanmış vaka ve 117 ölüm bildirildiğini açıkladı.

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DSÖ duyurdu: Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sudan’da kolera hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Batı Kurdufan’da kolera salgını ilan edildiğini belirten Ghebreyesus, eyaletteki vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“20 Haziran 2026 itibarıyla Eyalet Sağlık Bakanlığı 838 şüpheli kolera vakası, 7 doğrulanmış vaka ve 117 ölüm bildirdi.”

Ghebreyesus, salgının, çatışmaların sağlık hizmetlerinde yol açtığı sürekli aksamaların sürdüğü bir dönemde ortaya çıktığına dikkati çekti.

Nüfusun yer değiştirmesinin temel sağlık hizmetlerine erişimi daha da zorlaştırdığını kaydeden Ghebreyesus, güvensizlik ve erişim kısıtlamalarının müdahale ekiplerinin konuşlandırılmasını, tıbbi malzeme ile insani yardımın ulaştırılmasını geciktirmeye devam ettiğine işaret ederek, “DSÖ, ortaklarıyla sağlık müdahalesini koordine ediyor, kolera tedavi merkezlerini ve ağızdan sıvı takviyesi sağlanan noktaları artırıyor.” ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ’nün bölgede kolera kitleri dağıttığını, el yıkama istasyonları kurduğunu ve toplum sağlığı eğitimini desteklediğini bildirdi.

 

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