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AjansHaber Dünya Trump: "İran büyük tavizler veriyor"

Trump: "İran büyük tavizler veriyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek Tahran yönetiminin önemli tavizler verdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise teknik heyetlerin ay sonunda yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

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Trump: "İran büyük tavizler veriyor"
KAYNAK: (DHA)

İran ile yürütülen müzakere sürecine değinen Trump, görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, “İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle gerçekleştireceği öğle yemeğinin ardından İran gündemine ilişkin daha kapsamlı açıklamalar yapması bekleniyor.

ABD’li denetçiler de sürece dahil olacak

Trump, daha önce Fox News’e yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin İran’daki zenginleştirilmiş uranyumu tespit etmek amacıyla gerçekleştireceği çalışmalara ABD’li denetçilerin de eşlik edeceğini söylemişti.

Rubio: "Teknik heyetler ay sonunda yeniden toplanacak"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile devam eden görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, teknik düzeydeki müzakerelerin 29 veya 30 Haziran’da yeniden yapılacağını belirterek, görüşmelerin büyük ihtimalle İsviçre’de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Teknik heyet toplantılarına ABD Dışişleri Bakanlığı ile Enerji Bakanlığından yetkililerin de katılacağını kaydeden Rubio, İran’ın müzakerelerde üstleneceği yükümlülüklere uyması gerektiğini vurguladı.

Rubio, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ABD Başkanı Trump’ın yaptırımlar da dahil olmak üzere çeşitli seçeneklere sahip olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı mesajı

Rubio, Hürmüz Boğazı’nın kullanımı için ücret alınmasına yönelik olası bir mekanizma hakkındaki soruya ise, “Uluslararası suları kullanmak için ücret talep eden herhangi bir mekanizmaya tüm dünya karşı çıkacaktır.” yanıtını verdi.

ABD’li bakan ayrıca, İran ile yürütülen müzakerelerde bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir adım atmayacaklarını ifade etti.

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