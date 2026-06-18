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AjansHaber Dünya Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"

Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"

Hizbullah, İsrail ordusuna bağlı bir birliğin ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde ilerlemeye çalıştığını ve buna karşı çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nebatiye vilayetine bağlı Ernun beldesinden Kefertebnit beldesinin dış kesimlerine doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah unsurlarının yerel saatle 17.30’dan itibaren söz konusu birliğe uygun silahlarla karşılık verdiği ve çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kefertebnit çevresine saldırılar

İsrail ordusunun gün içerisinde Kefertebnit beldesi çevresine saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İran-ABD mutabakatı

İran ve ABD, Pakistan’ın ara buluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda 14 Haziran’da savaşın durdurulmasını ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

“İslamabad Mutabakatı” olarak adlandırılan anlaşma, 18 Haziran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdi.

Mutabakatta Lübnan dahil bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok yerleşim birimini işgal etmişti. Lübnan hükümeti, çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkesin üç hafta uzatıldığını duyurmuştu. Daha sonra ABD ara buluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ateşkesin 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişi hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Haziran’da yapılan görüşmelerin ardından İsrail ile Lübnan’ın kapsamlı ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuş, Hizbullah’ın saldırılarını durdurması ve unsurlarını Litani Nehri’nin güneyinden çekmesi şartını içeren anlaşmayı Hizbullah kabul etmemişti.

Buna rağmen bölgede karşılıklı saldırılar ve çatışmalar devam ediyor.

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