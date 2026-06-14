İsrail’den Lübnan’ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Nebatiye ve Sayda kentlerine bağlı 29 beldeyi hedef alacağını duyurarak bölge halkına tahliye çağrısı yaptı.

Tahliye uyarısı yapıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu yerleşimlerin hedef alınacağını bildirdi.

Adraee, bazı beldelerde yaşayanlardan bulundukları noktadan en az 1 kilometre uzaklaşmalarını isterken, bazı yerleşimlerde ise Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce de benzer uyarılar yapılmıştı

İsrail ordusu, ateşkes sürecine rağmen Lübnan’ın güneyinde daha önce de birçok belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Çatışma ve ateşkes süreci

İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırılarında Lübnan’ın güneyinde çok sayıda yerleşim etkilenmiş, 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

ABD ara buluculuğunda yürütülen süreçte geçici ateşkesin uzatıldığı, ancak sahada saldırıların sürdüğü ifade edilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 3 bin 756 kişi hayatını kaybetti.

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ateşkesin genişletilmesi yönünde mutabakata varıldığı açıklansa da sahadaki gerilim devam ediyor.