14 Haziran 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:02 A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
18:34 Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
18:31 MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu
AjansHaber Dünya İsrail’den Lübnan’ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidi

İsrail’den Lübnan’ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 29 yerleşim için saldırı tehdidinde bulunarak halkın bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İsrail’den Lübnan’ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Nebatiye ve Sayda kentlerine bağlı 29 beldeyi hedef alacağını duyurarak bölge halkına tahliye çağrısı yaptı.

Tahliye uyarısı yapıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu yerleşimlerin hedef alınacağını bildirdi.

Adraee, bazı beldelerde yaşayanlardan bulundukları noktadan en az 1 kilometre uzaklaşmalarını isterken, bazı yerleşimlerde ise Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce de benzer uyarılar yapılmıştı

İsrail ordusu, ateşkes sürecine rağmen Lübnan’ın güneyinde daha önce de birçok belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Çatışma ve ateşkes süreci

İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırılarında Lübnan’ın güneyinde çok sayıda yerleşim etkilenmiş, 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

ABD ara buluculuğunda yürütülen süreçte geçici ateşkesin uzatıldığı, ancak sahada saldırıların sürdüğü ifade edilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 3 bin 756 kişi hayatını kaybetti.

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ateşkesin genişletilmesi yönünde mutabakata varıldığı açıklansa da sahadaki gerilim devam ediyor.

#israil
#lübnan
İsrail’in, Lübnan’a yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 9’a yükseldi
İsrail’in, Lübnan’a yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 9’a yükseldi
#Dünya / 11 Haziran 2026
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Bölge genelinde sirenler çaldı, karşılıklı saldırılar tırmandı
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Bölge genelinde sirenler çaldı, karşılıklı saldırılar tırmandı
#Dünya / 08 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Paşinyan: "Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, bu süreci sürdürmeliyiz"
Paşinyan: "Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, bu süreci sürdürmeliyiz"
Paşinyan: "Halk devlete, bağımsızlığa ve barışa sahip çıktı"
Paşinyan: "Halk devlete, bağımsızlığa ve barışa sahip çıktı"
Trump ailesinin Sazan Adası projesi Arnavutluk’u neden ayağa kaldırdı?
Trump ailesinin Sazan Adası projesi Arnavutluk’u neden ayağa kaldırdı?
Trump’tan İran’a sert mesaj: “Çok sert saldıracağız”
Trump’tan İran’a sert mesaj: “Çok sert saldıracağız”
Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği son 5 haftanın en düşük seviyesinde
Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği son 5 haftanın en düşük seviyesinde
Spor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
Gündem
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı’nda onlarca evi ateşe verdi
İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı’nda onlarca evi ateşe verdi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.