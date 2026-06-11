İsrail’in, Lübnan’a yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 9’a yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki farklı bölgeleri bombalamaya devam etti. Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine düzenlenen saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirirken, Vadi Celyu bölgesinde seyir halindeki bir motosiklete yönelik hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının; El-Mecadil, Mecdel Zun ve Zebkin beldelerini de hedef aldığı bildirildi.

Gün içerisinde düzenlenen diğer saldırılarda ise 3 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

2 Mart’tan bu yana 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 3 bin 711’e yükseldi. Aynı dönemde 11 bin 483 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında can kaybının 3 bin 696 olduğunu duyurmuştu.

Ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar arasında ateşkes anlaşmaları yapılmış ve son olarak ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü bildirildi.