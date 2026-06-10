FIFA sessiz, kriz büyüyor: Dünya Kupası öncesi ABD uygulamaları tartışılıyor

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takım ve 104 maçla tarihin en geniş katılımlı organizasyonu olmaya hazırlanırken, turnuva başlamadan saha dışı gelişmelerle tartışmaların odağına yerleşti.

Kupada başarı hedefleriyle sahneye çıkmaya hazırlanan bazı milli takımlar, bu kez sportif beklentilerinden çok vize krizleri, havalimanı sorgulamaları, güvenlik aramaları ve kamp yeri tartışmalarıyla gündeme geldi.

İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takım kafilelerinin karşılaştığı uygulamalar ile FIFA tarafından Dünya Kupası’nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan’ın ABD’ye alınmaması, organizasyonun evrensellik ve eşitlik ilkelerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İran kampını ABD’den Meksika’ya taşıdı

Turnuva öncesinde en dikkat çeken krizlerden biri İran Milli Takımı üzerinden yaşandı. G Grubu’nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacak İran, maçlarını ABD’de oynayacak olmasına rağmen kamp merkezini Arizona’dan Meksika’nın Tijuana kentine taşıdı.

İranlı futbolculara ABD vizeleri turnuvadaki ilk maçlarına kısa süre kala verilirken, idari ve destek ekibinden bazı isimlerin vize alamadığı bildirildi. İran Futbol Federasyonu, vize sürecinde yaşananların spor dışı ve siyasi gerekçelere dayandığını savunarak konuyu FIFA’ya taşıyacağını duyurdu.

İranlı yetkililer, ABD’de kalış süresini sınırlı tutmak amacıyla kamp planında değişikliğe gitti. İran kafilesinin Meksika’da konaklayıp grup maçları için ABD’ye geçeceği bildirildi. ABD ile İran arasındaki siyasi gerilim nedeniyle alınan bu karar, turnuva öncesi dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

İran cephesinde kriz yalnızca vize süreciyle sınırlı kalmadı. İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’na günler kala kendi taraftarlarına ayrılan bilet kontenjanının geri çekildiğini belirterek FIFA’ya “tarafsızlık ve eşitlik” çağrısı yaptı.

Iraklı yıldız havalimanında saatlerce sorgulandı

Irak Milli Takımı da ABD’ye giriş sürecinde sorun yaşayan ekiplerden biri oldu. 2026 Dünya Kupası’nda Fransa, Senegal ve Norveç ile I Grubu’nda yer alan Irak’ın önemli oyuncularından Eymen Hüseyin’in, Şikago O’Hare Havalimanı’nda yaklaşık 7 saat sorgulandığı bildirildi.

Hüseyin’in sorgunun ardından ABD’ye girişine izin verilirken, takımla birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının ülkeye alınmadığı bildirildi. Fotoğrafçının 10 saati aşan sorgunun ardından ülkeye alınmadığı ve telefonunun incelendiği aktarıldı.

1986’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek Irak için yaşanan bu gelişme, turnuva öncesi hazırlık sürecine gölge düşüren olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

FIFA’nın davet ettiği hakem ABD’den geri çevrildi

Turnuva öncesi en çok yankı uyandıran olaylardan biri de Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ın ABD’ye alınmaması oldu.

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası’nda görev yapmak üzere seçilen Artan, Miami Havalimanı’nda yapılan kontrollerin ardından ülkeye kabul edilmedi. Artan’ın, Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olması bekleniyordu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Artan’ın “güvenlik incelemesine ilişkin kaygılar” gerekçesiyle ülkeye kabul edilmediğini bildirdi. FIFA ise göç ve giriş kararlarının ev sahibi ülke makamlarının yetkisinde olduğunu belirterek sürece doğrudan müdahale edemediğini açıkladı.

Bu karar, özellikle Afrika futbol kamuoyunda tepkiyle karşılandı. 2025’te Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yılın erkek hakemi seçilen Artan’ın turnuvaya katılamaması, Dünya Kupası’nın eşitlik ilkesini de tartışmaya açtı.

Senegal kafilesi pistte güvenlik kontrolünden geçirildi

Senegal Milli Takımı’nın ABD’ye gelişi sırasında yaşanan güvenlik uygulaması da sosyal medyada geniş yankı buldu. 2026 Dünya Kupası’nda Fransa, Irak ve Norveç ile I Grubu’nda yer alan Senegal’in karşılaştığı uygulama, turnuva öncesi tartışma yarattı.

Paylaşılan görüntülerde, Senegal kafilesinin terminale geçmeden önce havalimanı pistinde sıkı kontrollerden geçirildiği görüldü. Futbolcuların ve kafile üyelerinin tek tek kontrol edilmesi, turnuva öncesi ev sahibi ülkenin güvenlik politikalarına ilişkin yeni bir tartışma başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı oyuncularının uçaktan indikten sonra bagajlarının yanında beklediği ve güvenlik personelinin sıkı inceleme yaptığı görüldü. Görüntülere ilişkin Senegal Futbol Federasyonu, FIFA ya da ABD makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

Özbekistan kafilesi sıkı güvenlik kontrolünden geçirildi

Dünya Kupası’na tarihinde ilk kez katılacak Özbekistan Milli Takımı, ABD’de yoğun güvenlik uygulamasıyla karşılaştı. K Grubu’nda Portekiz, Kolombiya ve Demokratik Kongo ile mücadele edecek Özbekistan’ın yaşadığı süreç, turnuva öncesi tartışma yarattı.

New York’ta Hollanda ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi Özbekistan kafilesinin güvenlik kontrollerinden geçirildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, kafilenin stada giriş sürecinde polis köpeklerinin de yer aldığı güvenlik uygulamasından geçtiği görüldü.

Uygulama, turnuva öncesinde ABD’de milli takım kafilelerine yönelik güvenlik prosedürlerini yeniden gündeme taşırken, konuya ilişkin FIFA, Özbekistan Futbol Federasyonu ya da ABD makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

Seyahat yasağı gölgesindeki Dünya Kupası

ABD’nin bazı ülke vatandaşlarına yönelik seyahat ve vize kısıtlamaları, Dünya Kupası öncesi tartışmaların ana başlıklarından biri haline geldi.

Beyaz Saray’ın 2025’te yürürlüğe giren ve aynı yıl içinde kapsamı genişletilen giriş kısıtlamaları; İran, Somali, Haiti ve bazı Afrika ülkelerini de kapsarken, bu düzenlemelerin Dünya Kupası sürecinde sporcular, görevliler, teknik ekipler ve taraftarlar üzerindeki etkisi tartışılıyor.

Her ne kadar sporcular ve bazı resmi delegasyonlar için istisnalar bulunduğu belirtilse de İran, Irak ve Somali örnekleri, turnuva öncesinde bürokratik sürecin sahadaki rekabet kadar konuşulmasına neden oldu.

FIFA’nın sessizliği tartışılıyor

Yaşanan krizlerin ortak noktası, turnuva öncesi organizasyonun sadece sportif değil, siyasi ve bürokratik bir sınavdan da geçmesi oldu.

FIFA, Somalili hakem Omar Artan konusunda göç kararlarının ev sahibi ülkenin yetkisinde olduğunu belirtirken, İran konusunda da federasyonla diyaloğun süreceğini bildirdi. Ancak spor kamuoyunda FIFA’nın bu gelişmeler karşısında daha güçlü bir tutum alması gerektiği yönündeki eleştiriler artıyor.

Dünya Kupası, futbolun evrensel dili ve ülkeleri bir araya getirme iddiasıyla sahneye çıkmaya hazırlanırken, 2026 organizasyonu başlamadan önce bazı ülkeler için saha dışı engellerle anılmaya başladı.

Bu tablo, turnuvanın yalnızca sahada oynanacak maçlarla değil, ev sahibi ülkelerin vize, güvenlik ve göç politikalarıyla da gündemde kalacağını gösteriyor.