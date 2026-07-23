Husilerden Kızıldeniz’de Suudi petrol tankerlerine saldırı

Yemen’deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, “ENCELIA” ve “LAYLA” isimli petrol tankerlerinin, ilan ettikleri deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef alındığını belirtti. Seri, saldırının çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve İHA kullanılarak gerçekleştirildiğini ve hedeflerin “tam isabetle” vurulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 10 geminin geri döndüğü öne sürüldü

Seri, bölgede yürütülen operasyonlar nedeniyle yaklaşık 10 geminin geri çekilmek ve rotasını değiştirmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan yönetimine de mesaj veren Seri, Yemen’e yönelik herhangi bir saldırının, Suudi Arabistan topraklarının derinliklerini hedef alan daha büyük operasyonlarla karşılık bulacağını savundu.

Deniz ablukası ilan edilmişti

Husiler, 20 Temmuz’da Suudi Arabistan’a karşı “deniz ablukası” uygulamaya başladıklarını açıklamıştı. Açıklamada, Suudi Arabistan yönetimi, yaklaşık 12 yıldır Yemen’e kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak ve limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak insani krizi derinleştirmekle suçlanmıştı.