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AjansHaber Gündem DMM’den DOA uygulamasındaki iade tutarlarına ilişkin iddialara yalanlama

DMM’den DOA uygulamasındaki iade tutarlarına ilişkin iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi’nde vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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DMM’den DOA uygulamasındaki iade tutarlarına ilişkin iddialara yalanlama
KAYNAK: (AA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında ambalaj başına ödenen teşvik bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden bu yana belirlenen ambalaj başı 1 lira teşvik bedelinin kesintisiz şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Toplu iadeler için alternatif uygulama

DMM, kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda iade yapmak isteyen vatandaşlar için Sayma ve Doğrulama Merkezlerinin alternatif olarak hizmet verdiğini bildirdi.

Açıklamada, yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilen yüksek hacimli ve toplu iadelerde ambalaj başına teşvik bedelinin 50 kuruş olarak uygulandığı ifade edildi.

“Asılsız iddialara itibar edilmemeli”

DMM, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi’nin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kamuoyuna yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

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