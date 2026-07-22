Bakan Bolat: "Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısını yıl sonuna kadar açmayı hedefliyoruz"

Toplantıya, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı yıl sonuna kadar açılacak

Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin artırılması için kara ve deniz ulaşım hatlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bolat, sınırın en doğusunda yer alan Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısının yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlere açılması için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Dış ticaret hedefi 10 milyar dolar

Suriye’de yeni yönetimin istikrar yönünde önemli adımlar attığını ifade eden Bolat, Türkiye’nin bu sürece desteğini sürdüreceğini belirtti.

İki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık dış ticaret hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Bolat, “Sadece geçen yıl karşılıklı ticaretimizde yüzde 40’ın üzerinde bir artışla yaklaşık 3 milyar 750 milyon dolara ulaştık. Bu rakamları ilerletme konusunda kararlıyız.” dedi.

Körfez’e transit ticaret güçleniyor

Nisan ayından itibaren Türkiye ile Suriye arasında transit ticaretin yeniden başlamasının Körfez ülkelerine yönelik taşımacılığı olumlu etkilediğini belirten Bolat, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin alternatif kara ve enerji koridorlarının önemini artırdığını ifade etti.

Bolat, yaklaşık 14 yıldır kapalı olan Suudi Arabistan üzerinden transit ticaretin ve Suriye-Ürdün hattındaki geçişlerin 15 Nisan’dan itibaren yeniden düzenli şekilde yapılmaya başlandığını kaydetti.

“Türkiye ile entegre sistem kurmak istiyoruz”

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi de ülkesinin yeniden inşa sürecine girdiğini belirterek, Türk şirketlerini İdlib Serbest Ticaret Bölgesi ile Sarakib Kuru Liman ve Sanayi Bölgesi projelerine yatırım yapmaya davet etti.

Bedevi, “Amacımız sadece ticaret hacmini artırmak değil, Türkiye ve Suriye arasında üretim ve tedarik zincirlerini kapsayan entegre bir sistem kurmak.” ifadelerini kullandı.