MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, HAVELSAN’da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye’nin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadele

Aktürk, terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Geride bıraktığımız hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.”

Hudut güvenliği

Sınır güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre en üst seviyede sağlandığını vurgulayan Aktürk, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 404 kişinin yakalandığını, 701 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini açıkladı.

Aktürk, “1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 6 bin 19’a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 41 bin 830’a ulaşmıştır.” dedi.

Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ziyaret

Türkiye ile Suriye arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyetin 13 Temmuz’da Lazkiye’ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

“Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin 18 yıl aradan sonra ilk kez Lazkiye Limanı’na gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı ile heyetler arası görüşmeler yapılmış ve Lazkiye Askeri Limanı’nda incelemelerde bulunulmuştur.”

20 Temmuz törenleri

Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümünü kutladı.

Törenler kapsamında 20 Temmuz’da Girne’de TCG Gökova, TCG Tufan ve TCG Dolunay tarafından liman ziyareti yapılacağını, SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu gerçekleştireceğini ve Lefkoşa’da muharip uçak geçişi icra edileceğini bildirdi.

İsrail’in saldırıları

İsrail’in Lübnan ve Filistin’de sivillere yönelik saldırılarını kınadıklarını belirten Aktürk, bu eylemlerin bölgede kalıcı barış ve istikrarı engellediğini ifade etti.

Aktürk, “Tarafların yapıcı bir anlayışla müzakereleri tamamlamasının bölgemizin ve dünyanın barış, refah ve istikrarına hizmet edeceğini yineliyoruz.” diye konuştu.

Venezuela’ya insani yardım

Venezuela’da meydana gelen depremler sonrası TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı DAK timleri ile AFAD personelinin kurtarma çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz’da Türkiye’ye döndüğünü belirten Aktürk, ülkeye bugüne kadar yaklaşık 34 ton barınma ve sağlık malzemesi ulaştırıldığını söyledi.

Askeri öğrenci temini

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetlerinin 14 Temmuz’da başladığını ve 7 Ağustos’a kadar devam edeceğini bildirdi.

Adayların 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlediği yurtlardan yararlanabileceğini ifade etti.

S-400’lerle ilgili çalışmalar sürüyor

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemlerine ilişkin çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini verdi.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs kararına tepki

Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs konusunda alınan karara ilişkin değerlendirmede bulunan Bakanlık, “Kıbrıs Türk halkının Ada’da maruz kaldığı sistematik saldırıların, katliam ve zorla göç ettirmelerin üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekatı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Kararın, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden geldiği belirtilen açıklamada, bunun Avrupa Parlamentosu’ndaki tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Enosis hedefi doğrultusunda 1963’ten itibaren 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden EOKA’nın işlediği katliamların görmezden gelindiği belirtilerek, “Kanlı Noel’de, Ayvasıl’da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, “Türk askerinin Ada’daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır.” denildi.

Suriye’ye liman ziyareti

Bakanlık, Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesinin, yeni iş birlikleri kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyetin, Türkiye ile Suriye arasında denizcilik alanında askeri iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların görüşülmesi amacıyla 13 Temmuz’da Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye-Mısır savunma ilişkileri

Bakanlık, Türkiye ile Mısır arasında köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan güçlü bir ortak miras bulunduğunu belirtti.

Son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler sonucunda askeri iş birliğinin önemli ivme kazandığı aktarılan açıklamada, “Savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla askeri heyetler düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı temaslarla iş birliğinin kapsamı genişletilmiş, askeri eğitim, müşterek faaliyetler ve savunma sanayisi alanlarında somut adımlar atılmıştır.” denildi.

Haziran ayında önce Mısır’da ardından Türkiye’de hava unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikatların, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine, müşterek harekat kabiliyetinin artırılmasına ve karşılıklı tecrübe paylaşımının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Mısır Savunma Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından “Savunma İşbirliği İyi Niyet Mektubu”nun imzalandığı, söz konusu belgenin iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin kurumsal zeminde geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koyduğu ifade edildi.

Sybiha: “Liderlerin Türkiye’de görüşme fikrini destekliyoruz”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşın bitirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de bir araya gelme ihtimalini desteklediklerini bildirdi.

Sybiha, ülkesinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna Parlamentosunun kısa süre önce Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması’nı onayladığını anımsatan Sybiha, bunun tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

Sybiha, Türkiye’nin Ukrayna’nın 3. en büyük ticaret ortağı olduğunu, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin daha da artacağını belirtti.

Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nde Ukrayna’ya yönelik yardım paketinin açıklandığını dile getiren Sybiha, “Bu yüzden bizim açımızdan NATO Zirvesi çok önemliydi.” dedi.

Sybiha, Bakan Fidan ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede Türkiye-Ukrayna-Suriye üçlü iş birliği mekanizmasını da ele aldıklarını aktardı.

“Liderlerin Türkiye’de görüşme fikrini destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savaşı bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Sybiha, sürece katkı sağlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Sybiha, “Müzakerelerin, özellikle de Sayın Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz.” diye konuştu.

Liderlerin bir araya gelmesinin önemine değinen Sybiha, “Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Sybiha, Türkiye’nin çabalarının savaşın bitirilmesi açısından önemli olduğunun altını çizerek, “Barışa daha hızlı bir şekilde erişilmesi konusunda Ankara’nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum.” dedi.

Bu süreçte diplomasinin önemini vurgulayan Sybiha, “Diplomasiyi olabildiğince devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız.” diye konuştu.

Savaşın sona erdirilmesi için Rusya’ya defalarca çağrıda bulunduklarını belirten Sybiha, “Biz Ukrayna olarak, bu savaşı nasıl bitirebileceğimize ilişkin gerçek önerilere sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, çatışmaların durdurulması için diplomasiyi tercih ettiklerini bildirerek, “Ukrayna olarak ateşkese hazırız.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Sybiha, “Ukrayna, toprak bütünlüğü veya egemenliğimizi zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez.” dedi.

“Türkiye, Karadeniz’in güvenliği için lider bir ülke”

Sybiha, Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı olarak ilhak etmesinden sonra Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek, “Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesinden itibaren Karadeniz’deki güvenlik mimarisi neredeyse tamamen imha edilmiştir.” yorumunu yaptı.

Seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sybiha, Türkiye’nin Karadeniz güvenliği açısından paha biçilemez bir aktör olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Karadeniz güvenliğinin dengesini yeniden sağlamalıyız. Türkiye, Karadeniz’deki varlığıyla, deniz filosuyla birlikte günümüz itibarıyla bu konuda NATO’nun en güçlü devletidir.”