MSB: "Ay Yıldız Karargahı dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak"

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nın ileri teknolojiyle donatılarak dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacağını belirtti. Aktürk, NATO Zirvesi, terörle mücadele, İsrail’in bölgedeki saldırıları ve hudut güvenliğine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

“Dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak”

Ay Yıldız Müşterek Karargahı Projesi hakkında bilgi veren Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede buluşturulacağını belirterek şunları söyledi:

“Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır. Böylece Ay Yıldız Karargahı; Bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır.”

NATO Zirvesi mesajı

Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nda 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcileri için resepsiyon verileceğini belirten Aktürk, zirvenin önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“NATO Zirvesi; İttifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra Türkiye’nin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.”

Savunma Sanayii Forumu’na da değinen Aktürk, şöyle konuştu:

“Zirve kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve bu suretle İttifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.”

NATO görevleri devredildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, Türkiye’nin yürüttüğü NATO görevlerinin devredildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemiz tarafından NATO Müttefik Mukabele Kuvveti (ARF) kapsamında bir yıl süreyle başarıyla icra edilen NATO Amfibi Görev Kuvveti (CATF) ve Çıkarma Kuvveti (CLF) Komutanlık görevi 30 Haziran itibarıyla Hollanda’ya, Hava Unsur Komutanlığı (JFAC) görevi ise Fransa’ya devredilmiştir.”

“İsrail’in siyasi kararı suçlarını örtme çabasıdır”

İsrail’in bölgedeki saldırılarını değerlendiren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükûmeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir.”

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Aktürk, şöyle devam etti:

“İsrail’in bölgedeki bu yayılmacı, istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail’in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğini vurguluyor, ayrıca ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşılması yolunda önemini bir kez daha yineliyoruz.”

7 PKK’lı terörist teslim oldu

Terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin son verileri paylaşan Aktürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçen hafta 7 PKK’lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.”

Hudut güvenliğine ilişkin ise Aktürk şunları söyledi:

“Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalanmış, 844 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 299, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 40 bin 134 olmuştur. Ayrıca Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 513 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.”

Tatbikatlar ve uluslararası faaliyetler sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı’nın sürdüğünü, NATO AWACS uçağıyla ortak eğitim uçuşu gerçekleştirileceğini ve çeşitli ülkelerle liman ziyaretlerinin devam edeceğini bildirdi.

“İsrail’in Suriye’ye saldırıları derhal sona ermeli”

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktürk, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İsrail tarafından Suriye’ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye’nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail’in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz.”

Askeri sağlık sistemi güncelleniyor

Askeri hastanelere ilişkin soruya da yanıt veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

Kontrole tabi malzeme listesi

5201 sayılı Kanun kapsamındaki güncellemeye ilişkin ise Aktürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kontrole Tabi Malzeme Listesi, savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, uluslararası kontrol mekanizmaları ve güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda rutin olarak güncellenmektedir. Bu nedenle söz konusu güncelleme yeni bir uygulama veya politika değişikliği niteliği taşımamaktadır.”