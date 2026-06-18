MSB’den ABD–İran mutabakatına destek: “Memnuniyetle karşılıyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile İran arasında varılan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, anlaşmanın bölgede barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni etti.

ABD-İran anlaşmasına ilişkin yöneltilen soruya, çatışmaların sona ermesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek şu yanıt verildi:

“ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir. Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.”

SAMP-T ve Çelik Kubbe açıklaması

Konya’da konuşlandırılan SAMP-T hava savunma sistemi ve Çelik Kubbe projesine ilişkin sorulara da yanıt verildi:

“NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır.Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir. Bu kapsamda HavaKuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek 'Tam Harekat Kabiliyetine' ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır."

Misafir askeri personel eğitimi sürüyor

Misafir askeri personelin Türkiye’de yürütülen komando eğitimlerine ilişkin de bilgi verildi:

“Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Halihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta’da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya’nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 Misafir Askeri Personele eğitim verilmektedir. Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askeri Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir.”

NATO Zirvesi hazırlıkları sürüyor

NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarına ilişkin de bilgi veren bakanlık kaynakları, çalışmaların Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda sürdüğünü bildirdi:

“Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargahımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.”

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

TSK’nın terörle mücadele faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 6 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hudut güvenliği kapsamında ise bir haftada 376 şahsın yakalandığı, 2 bin 112 şahsın ise sınırı geçemeden engellendiği açıklandı. 1 Ocak’tan bu yana yakalananların sayısının 4 bin 534’e, engellenen kişi sayısının ise 38 bin 305’e ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan aramalarda toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.