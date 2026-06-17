ABD’de Halkbank davası resmen kapandı

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD’deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD’de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.”