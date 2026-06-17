17 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:42 Dünya Kupası’nda VAR hakeminin hareketi tartışma yarattı
16:50 ABD’de Halkbank davası resmen kapandı
15:41 Avrupa’da temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
21:22 Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "İstanbul hazır, Türkiye hazır"
AjansHaber Gündem ABD’de Halkbank davası resmen kapandı

ABD’de Halkbank davası resmen kapandı

ABD’de Halkbank aleyhine yaklaşık 9 yıldır devam eden dava mahkeme kararıyla düşürüldü.ABD’de görülen süreçte alınan kararla birlikte Halkbank hakkındaki yargılamanın resmen sona erdiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
ABD’de Halkbank davası resmen kapandı

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD’deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD’de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.”

Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış bekleniyor
Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış bekleniyor
#Gündem / 17 Haziran 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
#Gündem / 17 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
Gündem
Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede
Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede
Dünya
İran’da bazı uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
İran’da bazı uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
İtalya’dan Baykar–Leonardo ortak girişimine onay
İtalya’dan Baykar–Leonardo ortak girişimine onay
İstanbul’da 5 ilçede 10 saatlik su kesintisi
İstanbul’da 5 ilçede 10 saatlik su kesintisi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.