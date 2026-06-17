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AjansHaber Spor Avrupa’da temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Avrupa’da temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in ikinci eleme turundaki rakipleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminin ardından netleşti.

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Avrupa’da temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir’in ikinci eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edecek takımların ikinci eleme turu eşleşmeleri, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze

UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına ikinci eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, eşleşmenin ilk maçını sahasında oynayacak. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu karşılaşmaları 21-22 Temmuz ile 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Beşiktaş, Midtjylland ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ın ikinci eleme turundaki rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu.

Siyah-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını 23 Temmuz’da İstanbul’da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz’da deplasmanda yapılacak.

Başakşehir’in rakibi Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibi

UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Başakşehir’in ikinci eleme turundaki rakibi de belli oldu.

Turuncu-lacivertliler, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Başakşehir, eşleşmenin ilk maçını sahasında oynayacak.

Konferans Ligi ikinci eleme turu maçları da 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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