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AjansHaber Spor Efsane kaleci Oliver Kahn’dan Galatasaray’a ziyaret

Efsane kaleci Oliver Kahn’dan Galatasaray’a ziyaret

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih’in efsane kalecilerinden Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i ziyaret etti.

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Efsane kaleci Oliver Kahn’dan Galatasaray’a ziyaret

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Oliver Kahn, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta bulunan Başkanlık Ofisi’nde Dursun Özbek ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Özbek ve Kahn, Galatasaray Stadyum Müzesi’ni gezdi. 

“Daha özel projeler için bir araya geleceğiz”

Müze ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kahn’ın ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Oliver Kahn, müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz."

“Stadyumdaki atmosfer muazzam”

Bir dönem Bayern Münih’te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn ise Galatasaray Stadyum Müzesi’ni gezmenin etkileyici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray gibi böylesine büyük, böylesine harika bir kulübün müzesine gelmek her zaman etkileyici çünkü bu tarihi anlamak için burayı gezmek lazım. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek harikaydı. Galatasaray'ın şu an ki durumu çok önemli. Her zaman gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi kendim de bizzat deneyimledim. Öylesine bir gürültü vardı ki, birbirimizi duyamıyorduk."

Ziyaret sonrasında Özbek ve Kahn, Galatasaray Futbol A Takımı'nın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçti ve burada incelemelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.

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