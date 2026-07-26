Milli okçulardan Avrupa’da tarihi başarı: 18 madalyayla zirve

Milli okçular, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası’nı tarihi bir başarıyla tamamladı.

40 ülkeden 376 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Fransa ikinci sırada yer aldı.

Milli takım adına altın madalya kazanan sporcular Dünya Yenihayat ve Defne Çakmak olurken; 18 yaş altı klasik yay karışık takım, 18 yaş altı makaralı yay kadın takım ve 18 yaş altı makaralı yay karışık takım da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye organizasyonda ayrıca 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 18’e yükseltti ve şampiyonaya damga vuran ülke oldu.