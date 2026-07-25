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AjansHaber Spor Filenin Sultanları finalde: Çin geçildi, gözler Brezilya’ya çevrildi

Filenin Sultanları finalde: Çin geçildi, gözler Brezilya’ya çevrildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin’i 3-0 mağlup ederek organizasyon tarihinde 3. kez finale yükseldi. Türkiye, finalde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

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Filenin Sultanları finalde: Çin geçildi, gözler Brezilya’ya çevrildi
KAYNAK: (AA)

Ay-yıldızlı ekip, Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde bulunan East Asian Games Dome’da oynanan yarı final karşılaşmasında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında setleri 25-21, 25-15 ve 25-20 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, 2018 ve 2023’ün ardından VNL’de 3. kez adını finale yazdırdı.

Finalde rakip dünya 2 numarası Brezilya

Filenin Sultanları, finalde dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Brezilya ile karşılaşacak.

Milliler, yarın TSİ 14.30’da altın madalya için parkeye çıkacak.

Türkiye, geçen yıl düzenlenen VNL’de 3-1, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki üçüncülük maçında ise yine 3-1 mağlup olduğu Brezilya karşısında rövanşı almak için mücadele edecek.

VNL tarihinde çıktığı 4 finali de kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Türkiye, ikinci altın madalyanın peşinde

Türkiye, 2018’den bu yana düzenlenen VNL’de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip, 2023 yılında finalde Çin’i mağlup ederek organizasyonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Milli takım, 2018’de oynadığı finalde ise ABD’ye kaybederek turnuvayı gümüş madalyayla tamamlamıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL’de finale yükselerek organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi.

Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye, bu yıl altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

Çin’e bir kez daha geçit yok

Filenin Sultanları, Çin karşısındaki son yıllardaki üstünlüğünü sürdürdü.

Ev sahibi avantajı ve taraftar desteğiyle sahaya çıkan Çin’i mağlup eden Türkiye, rakibine yine geçit vermedi.

Ay-yıldızlı takım, 2023 VNL finalinde Çin’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmış, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde de rakibini 3-2 mağlup ederek tur atlamıştı.

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