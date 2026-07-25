Bakan Gürlek’ten, Gülistan Doku soruşturması açıklaması: “Bu dosyanın peşini bırakmayacağız”

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarınca Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmaların, İçişleri Bakanlığıyla koordinasyon içinde çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürüldüğünü bildirdi.

Soruşturmadaki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, yeni dalga operasyonlarla birlikte şüpheliler hakkında yapılan işlemleri şöyle aktardı:

"Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş, 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatılmıştır."

Bakan Gürlek, 2 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

Soruşturmada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle soruşturmaları koordine eden Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, özellikle JASAT ekiplerimize, KOM Başkanlığımıza, MASAK'a ve Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum. Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.”