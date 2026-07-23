Kendisini davasına adamış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlu

Kazanın ardından teknik incelemelerle başlayan adli süreç, ilerleyen yıllarda elektronik deliller ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı iddialarıyla genişledi. Onlarca bilirkişi raporu ve çok sayıda soruşturmanın yürütüldüğü dosya, Türkiye’nin en uzun soluklu yargı süreçlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Anadolu’nun bağrından çıkan bir siyasetçi

Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde dünyaya geldi. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Yazıcıoğlu, çocukluk yıllarında Anadolu insanının sosyal ve ekonomik şartlarını yakından gözlemledi. Daha sonraki siyasi yaşamında sıkça dile getirdiği “Anadolu merkezli kalkınma”, “üretim ekonomisi” ve “milli birlik” anlayışının temellerinin bu yıllarda şekillendiği değerlendiriliyor.

İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da tamamlayan Yazıcıoğlu, eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde devam etti. Üniversite yılları, Türkiye’nin siyasi kutuplaşmasının yoğunlaştığı 1970’li yıllara denk geldi. Bu süreçte gençlik hareketleri içerisinde aktif rol almaya başladı.

Ülkücü hareket içerisinde yükselişi

1970’li yıllar Türkiye açısından siyasi şiddetin arttığı, ideolojik kamplaşmaların yoğunlaştığı bir dönemdi. Muhsin Yazıcıoğlu da bu süreçte milliyetçi hareket içerisinde yer aldı.

Kısa sürede teşkilat çalışmalarıyla dikkat çeken Yazıcıoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirildi. Görev yaptığı dönemde gençlik teşkilatlarının eğitim faaliyetleri, teşkilatlanma çalışmaları ve sosyal organizasyonlarında aktif rol üstlendi.

Yakın çalışma arkadaşlarının anlatımlarına göre Yazıcıoğlu, teşkilat içerisinde disiplinli yapısı, hitabeti ve gençlerle kurduğu güçlü iletişim sayesinde ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

Dönemin siyasi atmosferi nedeniyle sık sık güvenlik sorunları yaşanırken, Türkiye genelinde yaşanan olaylar ülkücü hareketin birçok mensubu gibi Yazıcıoğlu’nun da hayatını doğrudan etkiledi.

12 Eylül darbesi ve cezaevi yılları

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye genelinde binlerce kişi gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu da bu süreçte tutuklanan isimlerden biri oldu.

Mamak Askeri Cezaevi başta olmak üzere çeşitli cezaevlerinde yaklaşık 7,5 yıl kalan Yazıcıoğlu’nun, bunun yaklaşık 5,5 yılını hücrede geçirdiği kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

Cezaevi yıllarında yaşadıklarını daha sonraki konuşmalarında sık sık anlatan Yazıcıoğlu, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik siyaset vurgusunu bu dönemde yaşadığı tecrübeler üzerinden dile getirdi.

Yazıcıoğlu’nun alıntıladığı şu söz, sonraki yıllarda en çok aktarılan ifadelerinden biri oldu:

“Zulüm ile abad olanın sonu berbat olur.”

Bu söz, hem siyasi konuşmalarında hem de BBP’nin temel söylemlerinden biri olarak uzun yıllar kullanılmaya devam etti.

Siyasete dönüş

1987 yılında cezaevinden tahliye edilen Muhsin Yazıcıoğlu, aktif siyasete yeniden döndü.

Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) çatısı altında görev almaya başlayan Yazıcıoğlu, parti yönetiminde önemli sorumluluklar üstlendi.

1991 Genel Seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile oluşturulan seçim ittifakı kapsamında Sivas Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.

Milletvekilliği süresince özellikle;

Terörle mücadele,

Demokratikleşme,

İnsan hakları,

Tarım politikaları,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalkınması ile

Milli birlik ve beraberlik başlıklarında çok sayıda konuşma gerçekleştirdi.

TBMM tutanaklarına göre Yazıcıoğlu, farklı siyasi görüşlerden milletvekilleriyle diyalog kurabilen isimlerden biri olarak değerlendirildi.

BBP’nin kuruluşuna giden süreç

1992 yılına gelindiğinde Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) içerisinde yaşanan görüş ayrılıkları yeni bir siyasi oluşumun kapısını araladı.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşları, partinin siyasi vizyonuna ilişkin yaşanan fikir ayrılıklarının ardından MÇP’den ayrılma kararı aldı.

Bu süreç, Türk siyasetinde milliyetçi-muhafazakar çizgide yeni bir partinin doğuşuna zemin hazırladı.

29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi (BBP) resmen kuruldu.

Partinin kurucu genel başkanlığına Muhsin Yazıcıoğlu seçildi.

BBP’nin kuruluş bildirgesinde;

Demokratik hukuk devleti,

İnsan hakları,

Milli ve manevi değerlerin korunması,

Kuvvetler ayrılığı,

Şeffaf yönetim,

Sosyal adalet,

Üretim ekonomisi ve

Güçlü Türkiye hedefi temel ilkeler arasında yer aldı.

Siyasette benimsediği anlayış

Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi yaklaşımı, yalnızca seçim odaklı bir politika anlayışından ziyade ilkelere dayalı siyaset vurgusuyla öne çıktı.

Konuşmalarında sık sık;

Adalet,

Ahlak,

Liyakat,

Hukukun üstünlüğü,

Milli irade,

Demokratik temsil ve

Şeffaf yönetim kavramlarına yer verdi.

Yazıcıoğlu, farklı dönemlerde yaptığı konuşmalarda siyasetin makam ve mevki elde etme aracı değil, millete hizmet etme sorumluluğu olduğunu ifade etti.

En çok bilinen sözlerinden biri ise şu oldu:

“Siyaseti zenginleşme aracı değil, hizmet aracı olarak görüyoruz.”

Bu yaklaşım, BBP’nin siyasi söylemlerinin temel taşlarından biri olarak öne çıktı.

Meclis’teki çalışmaları

Muhsin Yazıcıoğlu, TBMM’deki görev süresi boyunca çok sayıda kanun teklifine imza attı ve çeşitli komisyonlarda görev aldı.

Konuşmalarında ağırlıklı olarak;

Terörle mücadele,

Şehit ailelerinin hakları,

Gazilerin sosyal hakları,

Tarımsal üretimin artırılması,

Kırsal kalkınma,

Eğitim sistemi,

Yargı reformu ve

Demokratikleşme gibi başlıkları gündeme taşıdı.

TBMM kayıtlarına göre Yazıcıoğlu, özellikle Anadolu’daki üreticilerin ekonomik sorunlarını sık sık Meclis gündemine taşıyan milletvekilleri arasında yer aldı.

Toplumla kurduğu ilişki

Muhsin Yazıcıoğlu, seçim dönemleri dışında da Anadolu’nun birçok ilini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehit aileleri, gaziler, çiftçiler, esnaf, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli görüşmeler gerçekleştirdi.

Siyasi rakipleri tarafından da diyaloga açık kişiliği ve uzlaşmacı tavrıyla anılan Yazıcıoğlu, farklı kesimlerle temas kurabilen isimlerden biri olarak değerlendirildi.

Türk siyasetinde bıraktığı miras

Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi yaşamı, destekçileri tarafından “ilke odaklı siyaset”, “dürüstlük”, “mücadele” ve “milletle iç içe olma” anlayışıyla tanımlanırken siyasi görüşlerinden bağımsız olarak birçok isim tarafından da kendine özgü üslubu ve siyasi duruşuyla anıldı.

Hayatı boyunca savunduğu fikirler, yaptığı konuşmalar ve kurduğu siyasi hareket, bugün de BBP’nin temel referansları arasında yer alıyor.

Yerel seçim çalışmaları yoğun şekilde sürüyordu

2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde siyasi partiler, Türkiye’nin dört bir yanında seçim kampanyalarını sürdürüyordu. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da yoğun miting programları kapsamında birçok ili ziyaret ediyordu.

25 Mart 2009 tarihinde Yazıcıoğlu, sırasıyla Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi ve Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenecek seçim programlarına katılmayı planlıyordu. Programın ilk ayağı tamamlandıktan sonra hava yoluyla Yozgat’a geçilmesi kararlaştırıldı.

Helikopter, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinden havalandı. Hava şartlarının zaman zaman olumsuz seyrettiği bölgede kar yağışı ve yoğun sis etkisini artırıyordu. Buna rağmen uçuş planı iptal edilmedi.

Helikopterde kimler vardı?

Muhsin Yazıcıoğlu’nun bulunduğu helikopterde toplam altı kişi yer alıyordu.

Bunlar:

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu,

Gazeteci İsmail Güneş,

Pilot Kaya İstektepe,

BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Erhan Üstündağ,

BBP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hacıoğlu,

Çağlayancerit Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya.

Uçuşun yaklaşık yarım saat sürmesi planlanıyordu. Ancak kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterle irtibat kesildi.

Helikopter radardan kayboldu

Helikopter, kalkışın ardından Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi kırsalında bulunan Keş Dağı çevresinde radardan kayboldu.

İlk etapta teknik bir aksaklık yaşandığı düşünülse de helikopterden uzun süre haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD’ın o dönemki ilgili birimleri, sağlık ekipleri, sivil savunma görevlileri ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ancak bölgenin dağlık yapısı ve kötü hava koşulları, arama çalışmalarını güçleştirdi.

İsmail Güneş’in yardım çağrısı

Kazanın ardından hayatta olduğu belirlenen gazeteci İsmail Güneş’in yaptığı telefon görüşmeleri soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer aldı.

112 Acil Servis ve çeşitli kişilerle yaptığı görüşmelerde Güneş, helikopterin düştüğünü bildirerek yardım istedi.

Telefon kayıtlarına göre Güneş;

Yaralı olduklarını,

Bulundukları bölgenin dağlık olduğunu,

Kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini ve

Acil yardım beklediklerini ifade etti.

Bu görüşmeler daha sonra soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

Telefon sinyallerinin değerlendirilmesi ve konum bilgilerinin doğru analiz edilip edilmediği ise ilerleyen yıllarda en çok tartışılan başlıklardan biri oldu.

Arama kurtarma çalışmaları neden tartışıldı?

Kazanın ardından Türkiye’nin farklı kurumları bölgede arama faaliyetlerine başladı.

Çalışmalara;

Jandarma Genel Komutanlığı,

Türk Silahlı Kuvvetleri,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Sivil Savunma ekipleri,

AKUT,

Yerel gönüllüler ve

Bölge halkı katıldı.

Ancak hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi, yoğun tipi, ulaşım güçlüğü ve dağlık arazi nedeniyle arama faaliyetleri istenilen hızda ilerleyemedi.

Bu süreçte farklı bölgelerden gelen ihbarlar nedeniyle ekiplerin zaman zaman yanlış noktalara yönlendirildiği de kamuoyuna yansıdı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu, ilerleyen yıllarda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonunda hem de adli soruşturmalarda ayrıntılı şekilde incelendi.

Enkaz yaklaşık 48 saat sonra bulundu

Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Keş Dağı'na düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Helikopterin enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'in cenazesi, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Enkazın bulunmasının ardından yapılan ilk incelemelerde helikopterde bulunan altı kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yazıcıoğlu’nun naaşı daha sonra Ankara'nın Altındağ ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine devlet yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye tek yürek oldu

Kazanın ardından yalnızca siyasi çevreler değil, toplumun farklı kesimleri de arama çalışmalarını yakından takip etti.

Ulusal televizyon kanalları günlerce canlı yayın yaptı.

Siyasi parti liderleri peş peşe geçmiş olsun ve taziye mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı ve çok sayıda siyasi parti genel başkanı açıklamalarda bulundu.

Yazıcıoğlu’nun cenaze töreni, Türkiye’nin yakın tarihindeki en kalabalık siyasi cenazelerden biri olarak kayıtlara geçti.

İlk teknik incelemeler ne ortaya koydu?

Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, enkaz üzerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havacılık uzmanları ve teknik ekiplerce ilk incelemeler yapıldı.

İlk aşamada helikopterin motor sistemi, pervane yapısı, uçuşa ilişkin teknik bulgular, hava durumu, pilotaj unsurları ve meteorolojik şartlar değerlendirildi. İlk teknik tespitlerde, olumsuz hava koşullarının kazada etkili olabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında hazırlanan farklı bilirkişi raporlarıyla teknik bulgular yeniden incelendi ve dosyaya yeni değerlendirmeler eklendi.

İlk soruşturma nasıl başladı?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk soruşturma kapsamında olay yerinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi. Helikopter enkazındaki parçalar kayıt altına alınırken, telefon kayıtları toplandı, radar verileri incelendi, meteorolojik raporlar dosyaya eklendi. Ayrıca pilotun uçuş geçmişi ile helikopterin bakım kayıtları araştırıldı, olay günü görev yapan kamu görevlilerinin ifadelerine başvuruldu.

Soruşturmanın ilk aşamasında olay, bir hava aracı kazası kapsamında ele alındı. Ancak sonraki yıllarda ortaya çıkan yeni iddialar, bilirkişi raporları ve teknik incelemeler doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi ve dosya farklı yönleriyle yeniden değerlendirilmeye başlandı.

İlk günden itibaren hangi soru işaretleri gündeme geldi?

Kazanın ardından kamuoyunda, kazanın oluş şekli ve arama kurtarma sürecine ilişkin çok sayıda soru gündeme geldi. Tartışmaların odağında şu başlıklar yer aldı:

Arama kurtarma çalışmaları neden uzun sürdü?

BBP Sivas İl Başkanı İsmail Güneş’in 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmelerde paylaştığı konum bilgileri ve tarifler doğru değerlendirildi mi?

Cep telefonu baz istasyonu (GSM) verileri neden kısa sürede analiz edilemedi?

Radar kayıtlarında herhangi bir eksiklik veya tutarsızlık bulunuyor muydu?

Helikopterde teknik bir arıza meydana geldi mi?

Olumsuz meteorolojik şartlar kazayı tek başına açıklamaya yeterli miydi?

Olay yerindeki deliller usulüne uygun şekilde korundu ve muhafaza edildi mi?

Bu soruların önemli bir bölümü, ilerleyen yıllarda hazırlanan bilirkişi raporları ile farklı savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmaların inceleme konuları arasında yer aldı.

Soruşturmanın kapsamı nasıl genişledi?

Soruşturmanın ilk aşamasında ağırlıklı olarak kazanın teknik nedenleri araştırıldı. Ancak ilerleyen yıllarda olay yerindeki delillere ilişkin iddialar, bazı kamu görevlilerinin görevlerini ihmal ettiği yönündeki değerlendirmeler ve elektronik cihazlara ilişkin incelemeler de dosyaya eklendi.

Böylece soruşturma, yalnızca kazanın nedenlerini araştıran bir havacılık kazası incelemesinin ötesine geçerek, farklı iddiaların da değerlendirildiği kapsamlı bir adli sürece dönüştü.

Teknik soruşturma nasıl yürütüldü?

Helikopter enkazına ulaşılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik inceleme başlatıldı. Sürece Cumhuriyet savcıları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Kaza Kırım İnceleme Kurulu uzmanları, Jandarma Kriminal ekipleri, Emniyet Kriminal birimleri, Adli Tıp Kurumu ve görevlendirilen bilirkişi heyetleri katıldı.

Enkaz alanı güvenlik çemberine alınarak koruma altına alındı. Helikoptere ait parçalar tek tek numaralandırılıp kayıt altına alınırken, motor, ana ve kuyruk rotor sistemi, elektronik donanımlar ile kokpit ekipmanları teknik incelemeye tabi tutuldu. Bu incelemeler, kazanın meydana geliş nedenlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik delil toplama sürecinin temel aşamalarını oluşturdu.

Helikopterin teknik özellikleri nasıl incelendi?

Soruşturma kapsamında kazaya karışan helikopterin teknik durumu ayrıntılı olarak değerlendirildi. Bu çerçevede helikopterin bakım geçmişi, uçuş kayıtları ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler incelendi.

Dosyaya helikopterin son bakım kayıtları, motor ve rotor sistemine ilişkin teknik veriler, yakıt durumu, olay gününe ait meteorolojik bilgiler, pilotun uçuş lisansı ve tecrübesine ilişkin kayıtlar ile uçuş planı eklendi.

Hazırlanan ilk teknik raporlarda, helikopterin kalkış öncesindeki bakım işlemlerine ilişkin kazaya doğrudan neden olan bir bakım eksikliğine dair kesin bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi. Aynı raporlarda, olay günü bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

Meteorolojik şartlar kazada ne kadar etkiliydi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, kazanın meydana geldiği bölgede olay günü yoğun kar yağışı, düşük görüş mesafesi, sis, kuvvetli rüzgâr ve buzlanma riski bulunuyordu.

Dosyaya giren bazı bilirkişi raporlarında, pilotun uçuş sırasında görerek uçuş kurallarını (VFR) uygulamakta meteorolojik şartlar nedeniyle güçlük yaşamış olabileceği yönünde teknik değerlendirmelere yer verildi. Buna karşılık, farklı bilirkişi raporlarında ise olumsuz hava koşullarının tek başına kazanın nedeni olarak gösterilemeyeceği, kazanın oluşumunda etkili olabilecek diğer teknik unsurların da birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle soruşturma sürecinde meteorolojik veriler, kazanın nedenlerini ortaya koymaya yönelik teknik incelemelerin önemli başlıklarından biri olarak ele alındı.

GPS cihazı neden yıllarca tartışıldı?

Soruşturmanın en çok konuşulan başlıklarından biri helikopterde bulunan GPS cihazı oldu.

GPS cihazı, olay yerinin belirlenmesi ve uçuş rotasının tespit edilmesi açısından kritik öneme sahipti.

İlerleyen süreçte kamuoyuna yansıyan soruşturma belgelerinde, GPS cihazı üzerinde işlem yapıldığı ve cihazdaki bazı verilerin silinmiş olabileceğine ilişkin iddialar yer aldı.

Bu iddialar üzerine savcılık tarafından yeni bilirkişi incelemeleri yaptırıldı.

Teknik uzmanlar, cihazın olay sonrası hangi işlemlerden geçtiğini ve veri bütünlüğünün korunup korunmadığını incelemeye aldı.

Bu konu hakkında farklı dönemlerde açılan davalar ve soruşturmalar yürütüldü.

ELT (Acil Durum Vericisi) tartışması

Kazanın ardından en çok tartışılan teknik ekipmanlardan biri de helikopterde bulunan ELT (Emergency Locator Transmitter - Acil Durum Vericisi) oldu.

Normal şartlarda bu sistem, ciddi bir kaza sonrasında uyduya sinyal göndererek arama kurtarma ekiplerinin enkaza daha kısa sürede ulaşmasını sağlamakta.

Ancak soruşturma sürecinde;

ELT’nin çalışıp çalışmadığı,

sinyal gönderip göndermediği,

cihazın hasar durumu ve

sistemin devreye girip girmediği uzun süre teknik inceleme konusu oldu.

Hazırlanan raporlarda farklı değerlendirmeler yer aldı. Bu nedenle ELT sistemi de dosyanın tartışmalı teknik başlıklarından biri olarak kaldı.

Cep telefonu sinyalleri ve HTS kayıtları

Gazeteci İsmail Güneş’in yaptığı yardım çağrıları soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer aldı.

Telefon kayıtları üzerinden;

baz istasyonu verileri,

HTS kayıtları,

görüşme süreleri,

sinyal yoğunluğu ve

koordinat analizleri incelendi.

Uzman ekipler, telefonun bağlandığı baz istasyonlarını analiz ederek olay yerinin belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar yaptı.

İlerleyen yıllarda bazı bilirkişi raporlarında bu analizlerin zamanında ve etkin şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği de sorgulandı.

Radar kayıtları ve uçuş verileri

Helikopterin uçuş güzergahına ilişkin radar kayıtları ve hava trafik verileri de soruşturma dosyasına dahil edildi.

Uzman ekipler;

kalkış zamanı,

son radar teması,

rota bilgileri,

irtifa değişimleri ve

hava sahası kayıtları üzerinde incelemelerde bulundu.

Teknik raporlarda, helikopterin düşük görüş koşullarında dağlık araziye yöneldiği değerlendirmeleri yer aldı.

Olay yerindeki deliller neden tartışıldı?

Kazadan sonraki yıllarda kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri de olay yerindeki deliller oldu.

Soruşturmalarda;

bazı elektronik cihazların söküldüğü,

parçalar üzerinde işlem yapıldığı,

delillerin muhafaza sürecinde usulsüzlük bulunduğu ve

olay yerinin yeterince korunamadığı yönündeki iddialar araştırıldı.

Bu kapsamda bazı kamu görevlileri hakkında adli süreçler başlatıldı.

Mahkemelerde görülen davalarda, deliller üzerinde usulsüz işlem yapıldığı iddiaları değerlendirildi ve çeşitli sanıklar hakkında yargılamalar yapıldı.

Bilirkişi raporları neden farklı sonuçlara ulaştı?

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yıllar içerisinde çok sayıda bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Hazırlanan raporlar;

havacılık,

elektronik,

meteoroloji,

iletişim,

kriminal inceleme ve

adli bilişim alanlarında uzman isimler tarafından hazırlandı.

Bazı raporlar kazanın meteorolojik şartlar nedeniyle meydana geldiğini değerlendirirken, bazı raporlarda olay sonrası delillerin korunması ve teknik ekipmanların incelenme sürecine ilişkin eksikliklere dikkat çekildi.

Bu nedenle soruşturma tek bir teknik rapor üzerinden değil, farklı dönemlerde hazırlanan çok sayıda rapor birlikte değerlendirilerek yürütüldü.

TBMM Araştırma Komisyonunun çalışmaları

Kazanın ardından TBMM'de kurulan araştırma komisyonu da olayı çok yönlü biçimde ele aldı.

Komisyon;

kamu kurumlarını dinledi,

uzmanlardan bilgi aldı,

arama kurtarma faaliyetlerini değerlendirdi,

teknik raporları inceledi,

koordinasyon sürecini araştırdı.

Hazırlanan rapor, daha sonraki soruşturmalarda başvurulan önemli kaynaklardan biri oldu.

Teknik incelemeler soruşturmanın yönünü değiştirdi

İlk yıllarda soruşturmanın odağında kazanın nedeni bulunurken, sonraki süreçte elektronik cihazlar, dijital veriler ve deliller üzerindeki işlemler ön plana çıktı.

Bu gelişmeler, dosyanın yalnızca bir havacılık kazası soruşturması olmaktan çıkıp daha geniş kapsamlı bir adli incelemeye dönüşmesine neden oldu.

15 Temmuz sonrası dosya neden yeniden ele alındı?

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’nin devlet kurumlarındaki yapılanmasına yönelik kapsamlı soruşturmalar başlatıldı. Bu süreçte geçmişte kamuoyunda tartışma yaratan bazı olaylar da yeniden değerlendirilmeye alındı.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası da bu kapsamda yeniden incelenen soruşturmalar arasında yer aldı.

Savcılık, özellikle kazanın ardından yürütülen adli ve idari işlemlerde görev alan bazı kamu görevlileri hakkında ortaya çıkan yeni bilgi ve belgeleri dosyaya ekledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, önceki yıllarda hazırlanan teknik raporlar, iletişim kayıtları, dijital materyaller ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

FETÖ bağlantısına ilişkin hangi iddialar araştırıldı?

Soruşturmanın yeni aşamasında, kazanın kendisinden ziyade olay sonrasında yürütülen bazı işlemler üzerinde yoğunlaşıldı.

Bu kapsamda savcılık tarafından;

olay günü görev yapan bazı kamu görevlilerinin örgütsel bağlantıları,

delillerin muhafaza edilme süreci,

elektronik cihazlar üzerinde gerçekleştirilen işlemler,

dijital kayıtlar,

HTS analizleri,

ByLock kullanımı iddiaları,

örgütsel irtibatlar ve

kurumlar arası bilgi akışı ayrıntılı şekilde incelendi.

Savcılık, bu başlıklara ilişkin çok sayıda belge ve dijital materyal üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yeni deliller elde edilmesi üzerine soruşturmanın kapsamını genişletti.

Soruşturma çerçevesinde farklı tarihlerde çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu, dijital materyaller incelendi ve yeni bilirkişi raporları alındı.

Savcılık ayrıca geçmiş yıllarda görev yapan bazı kamu görevlilerinin işlemlerini de yeniden değerlendirmeye aldı.

Dosya kapsamında farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında çeşitli kamu görevlileri ve şüpheliler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyuna yansıyan açıklamalarına göre;

çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi,

bazı şüpheliler tutuklandı,

bazı kişiler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı,

dijital materyallere el konuldu ve

örgütsel iletişim kayıtları incelendi.

Soruşturmaya ilişkin sayılar ve işlemler, süreç içerisinde yeni gelişmelere göre güncellendi.

Adil Öksüz ve ByLock incelemeleri

Soruşturma kapsamında kamuoyunda tartışılan başlıklardan biri de FETÖ’nün firari yöneticilerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz ile ilgili iddialar oldu.

Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, bazı şüphelilerin örgütsel irtibatları, ByLock kayıtları, HTS analizleri ve dijital iletişim verileri araştırıldı.

Bu kapsamda elde edilen bulgular soruşturma dosyasına dahil edilirken, savcılık söz konusu bağlantıların hukuki açıdan değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bakan Gürlek: “Hiçbir şüphe cevapsız bırakılmayacak”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Gürlek, soruşturmanın yalnızca bir helikopter kazasının aydınlatılmasına yönelik olmadığını, aynı zamanda FETÖ’nün devlet kurumları içerisindeki olası etkilerinin de araştırıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Muhsin Yazıcıoğlu dosyası, milletimizin vicdanında derin iz bırakan bir olay. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde yürütülmektedir.”

Gürlek ayrıca, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına ilişkin iddiaların, örgütsel irtibatların, dijital delillerin ve ByLock kayıtlarının titizlikle incelendiğini belirtti.

Bir başka açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şüphe cevapsız bırakılmayacak. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ucu nereye uzanırsa uzansın gereği yapılacaktır.”

Bakan Gürlek, soruşturmanın siyasi tartışmalardan bağımsız olarak tamamen hukuki zeminde sürdürüldüğünü vurguladı.

Ailenin adalet çağrısı sürüyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesi, kazanın yaşandığı günden bu yana olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor.

Aile üyeleri ve avukatları, farklı dönemlerde yaptıkları açıklamalarda;

maddi gerçeğin ortaya çıkarılması,

varsa ihmallerin belirlenmesi,

deliller üzerindeki tüm şüphelerin giderilmesi ve

sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Aile, soruşturmanın genişletilmesini ve yeni delillerin titizlikle incelenmesini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

BBP’nin değerlendirmeleri

Büyük Birlik Partisi (BBP) yöneticileri de yıllar boyunca yaptıkları açıklamalarda soruşturmanın sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

Parti yetkilileri, olayın yalnızca bir kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunurken, adli sürecin tüm yönleriyle tamamlanmasının hem aile hem de kamuoyu açısından önem taşıdığını belirtti.

BBP, soruşturmanın hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini ve tüm iddiaların açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Dosyada gelinen son aşama

2026 yılı itibarıyla Muhsin Yazıcıoğlu dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalar arasında yer almaya devam ediyor.

Savcılık;

yeni dijital delilleri,

bilirkişi raporlarını,

tanık ifadelerini,

iletişim kayıtlarını ve

örgütsel bağlantı iddialarını değerlendirerek soruşturmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu soruşturmalarından biri

Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma, aradan geçen 17 yılı aşkın sürede farklı aşamalardan geçti.

Teknik incelemeler, bilirkişi raporları, kamu görevlileri hakkında yürütülen işlemler, FETÖ soruşturmaları ve son dönemde yapılan yeni operasyonlarla birlikte dosya, Türkiye’nin en kapsamlı ve kamuoyu tarafından en yakından takip edilen adli süreçlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yargı makamları, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen her yeni delilin hukuk çerçevesinde değerlendirildiğini belirtiyor.

Siyasi mirası bugün de tartışılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi yaşamı, yalnızca seçim sonuçlarıyla değil, ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla değerlendiriliyor.

Destekçileri tarafından “dürüst siyaset”, “ilkeli duruş”, “milli ve manevi değerlere bağlılık” ve “milletle iç içe siyaset” anlayışıyla anılan Yazıcıoğlu, farklı siyasi görüşlerden isimler tarafından da uzlaşmacı kişiliği ve diyaloga açık yaklaşımıyla hatırlanıyor.

Konuşmalarında sıkça vurguladığı;

hukuk devleti,

adalet,

milli birlik,

demokrasi,

insan hakları,

şeffaf yönetim ve

ahlaklı siyaset ilkeleri, bugün de BBP’nin temel siyasi söylemleri arasında yer alıyor.



BBP’nin yol haritasında Yazıcıoğlu’nun izleri

29 Ocak 1993’te kurduğu Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının ardından da faaliyetlerini sürdürdü.

Parti programında yer alan;

milli irade,

hukuk devleti,

sosyal adalet,

üretim ekonomisi,

güçlü aile yapısı,

milli güvenlik ve

bağımsız dış politika başlıkları, Yazıcıoğlu döneminde şekillenen siyasi yaklaşımın devamı olarak değerlendiriliyor.

BBP yöneticileri, her yıl düzenlenen anma programlarında Yazıcıoğlu’nun fikirlerinin yaşatılacağını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade ediyor.

Toplumun hafızasında nasıl yer edindi?

Muhsin Yazıcıoğlu’nun cenaze töreni, Türkiye’nin yakın tarihindeki en geniş katılımlı siyasi cenazelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Sivas’ta düzenlenen törene devlet erkanı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş katıldı.

Her yıl 25 Mart’ta;

Sivas’ta,

Ankara’da,

Kahramanmaraş’ta ve

Şarkışla’da anma programları düzenleniyor.

Mevlitler okunuyor, paneller gerçekleştiriliyor ve hayatını kaybettiği Keş Dağı bölgesinde anma etkinlikleri yapılıyor.

TBMM’de ve siyasette anılmaya devam ediyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıl dönümlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda farklı siyasi partilerin milletvekilleri tarafından anma konuşmaları yapılıyor.

Cumhurbaşkanları, TBMM başkanları, siyasi parti genel başkanları ve çok sayıda kamu kurumu da yayımladıkları mesajlarla Yazıcıoğlu’nu anıyor.

Bu durum, Yazıcıoğlu’nun farklı siyasi çevrelerde bıraktığı etkinin göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ailenin hukuk mücadelesi

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesi, kazanın meydana geldiği ilk günden itibaren adli süreci yakından takip etti.

Aile ve avukatları;

soruşturmanın genişletilmesi,

yeni delillerin değerlendirilmesi,

teknik raporların yeniden incelenmesi,

ihmal iddialarının araştırılması ve

sorumluların tespit edilmesi yönünde çok sayıda hukuki başvuruda bulundu.

Ailenin temel talebi ise yıllardır değişmedi:

“Maddi gerçek bütün yönleriyle ortaya çıkarılsın.”

Yargı sürecinde gelinen son nokta

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası, farklı savcılıklar ve mahkemeler tarafından uzun yıllar boyunca incelendi.

Bu süreçte;

teknik bilirkişi raporları hazırlandı,

kamu görevlileri hakkında soruşturmalar yürütüldü,

bazı davalar açıldı,

çeşitli mahkeme kararları verildi ve

yeni deliller doğrultusunda dosyalar yeniden değerlendirildi.

2026 yılı itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bilgi ve belgelerin incelenmesine devam ediliyor.

Yetkililer, soruşturmanın temel amacının maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu belirtiyor.

Dosya neden hala gündemde?

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının yıllardır kamuoyunun gündeminde kalmasının başlıca nedenleri arasında;

arama kurtarma sürecine ilişkin tartışmalar,

teknik raporlar arasındaki farklı değerlendirmeler,

elektronik cihazlara ilişkin incelemeler,

deliller üzerindeki işlemler,

FETÖ bağlantısı iddiaları,

yeniden açılan soruşturmalar,

aile ve BBP’nin hukuk mücadelesi yer alıyor.

Bu başlıklar nedeniyle dosya, yalnızca bir havacılık kazası olarak değil, çok yönlü bir adli süreç olarak değerlendiriliyor.

17 yılda yüzlerce klasörlük soruşturma

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası, Türkiye’de en uzun süre gündemde kalan adli dosyalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kazanın ardından başlatılan ilk soruşturma zaman içinde;

teknik incelemeler,

bilirkişi raporları,

ek soruşturmalar,

yeni deliller,

kamu görevlilerine ilişkin incelemeler,

FETÖ soruşturmaları ve

mahkeme süreçleri ile giderek genişledi.

Dosya kapsamında farklı dönemlerde havacılık, elektronik, adli bilişim, meteoroloji, iletişim ve kriminal alanlarında uzman bilirkişiler görev aldı.

Yargı sürecinde hangi aşamalar yaşandı?

Kazanın ardından yürütülen soruşturma tek bir dosyayla sınırlı kalmadı.

Yıllar içerisinde;

kazanın oluş şekline ilişkin soruşturmalar,

delillerin muhafazasına ilişkin davalar,

kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları,

elektronik cihazlara ilişkin incelemeler,

dijital materyaller üzerindeki bilirkişi raporları ve

FETÖ kapsamında açılan soruşturmalar ayrı hukuki süreçler olarak yürütüldü.



Uluslararası teknik incelemeler

Soruşturma kapsamında yalnızca Türkiye’deki teknik uzmanların değil, bazı elektronik cihazların üretici firmalarının teknik değerlendirmelerinin de dosyada yer aldığı kamuoyuna yansıdı.

Özellikle;

GPS cihazları,

acil durum vericileri (ELT),

uçuş ekipmanları ve

elektronik kayıt sistemleri üzerinde yapılan incelemeler, teknik raporlara konu oldu.

Bu değerlendirmeler, Türk bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarla birlikte soruşturma dosyasında ele alındı.

Kamuoyunda öne çıkan tartışmalar

Yıllar içerisinde dosya hakkında farklı iddialar gündeme geldi.

Kamuoyunda en çok tartışılan başlıklar arasında;

arama kurtarma faaliyetlerinin zamanlaması,

olay yerinin korunması,

GPS cihazı üzerindeki işlemler,

ELT sisteminin çalışıp çalışmadığı,

telefon sinyallerinin değerlendirilmesi,

radar kayıtları,

kamu görevlilerinin ihmal iddiaları ve

FETÖ bağlantısı iddiaları yer aldı.

Bu başlıkların önemli bir bölümü savcılık ve mahkemeler tarafından çeşitli dönemlerde inceleme konusu yapıldı.

Ancak devam eden soruşturmalar nedeniyle bazı hususlar hakkında nihai yargısal değerlendirme henüz tamamlanmış değil.

Adalet Bakanlığının yaklaşımı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında yaptığı açıklamalarda Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının devlet tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

Gürlek, soruşturmanın yalnızca geçmişte yaşanan bir kazayı değil, olay sonrasında yürütülen süreçleri de kapsadığını ifade ederek şu mesajı verdi:

“Hiçbir şüphe cevapsız bırakılmayacak. Hukukun gerektirdiği her adım atılacaktır.”

Bakan Gürlek ayrıca, soruşturmanın bağımsız yargı makamlarınca yürütüldüğünü ve yeni bilgi ya da deliller ortaya çıkması halinde bunların hukuki çerçevede değerlendirilmeye devam edeceğini vurguladı.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ardından bırakılan siyasi miras

Yazıcıoğlu’nun ismi bugün;

eğitim kurumlarında düzenlenen anma programlarında,

sivil toplum etkinliklerinde,

akademik çalışmalarda,

siyasi değerlendirmelerde,

belgesellerde ve

biyografi kitaplarında yer almaya devam ediyor.

BBP başta olmak üzere farklı çevreler, onun siyasi anlayışının ve fikirlerinin yeni nesillere aktarılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Türkiye’nin hafızasındaki yeri

Muhsin Yazıcıoğlu, yalnızca bir siyasi parti genel başkanı olarak değil 12 Eylül sonrası siyasi dönüşüm yaşayan kuşağın önemli temsilcilerinden biri olarak da değerlendiriliyor.

Siyasi hayatı boyunca benimsediği söylemler, TBMM’deki konuşmaları ve toplumun farklı kesimleriyle kurduğu ilişki, onu Türk siyasetinde kendine özgü bir konuma taşıdı.

Ölümüne ilişkin soruşturmanın uzun yıllar devam etmesi ise adının kamuoyunda sürekli gündemde kalmasına neden oldu.

Dosyanın bundan sonraki süreci

2026 yılı itibarıyla soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Süreç kapsamında;

yeni delillerin değerlendirilmesi,

dijital incelemelerin tamamlanması,

bilirkişi raporlarının güncellenmesi,

ifadelerin alınması,

hukuki değerlendirmelerin yapılması

devam ediyor.

Yargı makamları, soruşturmanın sonucuna ilişkin nihai kararın, tüm deliller değerlendirildikten sonra verileceğini belirtiyor.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamı, Türkiye’nin son yarım yüzyıllık siyasi tarihinin önemli dönüm noktalarına tanıklık etti. Çocukluk yıllarından Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına, cezaevi sürecinden Büyük Birlik Partisi’nin kuruluşuna uzanan siyasi hayatı, farklı kesimler tarafından çeşitli yönleriyle değerlendirilmeye devam ediyor.

25 Mart 2009’da meydana gelen helikopter kazası ise yalnızca bir siyasi liderin hayatını kaybettiği trajik bir olay olarak değil teknik incelemeler, arama-kurtarma faaliyetleri, delil tartışmaları, yargı süreçleri ve sonrasında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Türkiye’nin en dikkat çeken adli dosyalarından biri haline geldi.