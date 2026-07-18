Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında tutuklanan emekli albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan emekli albay Ali Armağan ile eşinin ifadelerine ulaşıldı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Armağan’a, Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009’da kaza kırıma uğradığı saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı’ndan havalanan F-4 savaş uçaklarına ilişkin sorular yöneltildi.

Olay günündeki F-4 uçuşları soruldu

Olay günü "D721" çağrı adlı "HH721" iz numaralı 14.26-15.41 saatleri arasındaki uçuşta Ali Armağan ve Ahmet Turhan'ın, "D720" çağrı adlı "HH720" iz numaralı 10.30-12.12 saatleri arasındaki uçuşta ise Ali Armağan ve Nihat Biçer'in yer aldığına ilişkin kayıtları gösteren soruşturma makamları, buna ilişkin sorular yöneltti.

F-16 pilotlarıyla Kahramanmaraş semalarında uçmadığını ileri süren Armağan, helikopterin düştüğü sırada Sivas üzerinde önleme görevi yaptığını savundu. Armağan, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

F-16 pilotları Sedat Kılıçaslan ve Tezcan Kaymaz ile Kahramanmaraş üzerinde TAKSAN uçuşu yapıp yapmadığı sorulan Armağan, "Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. TAKSAN uçuşunda bulunmadım." dedi.

F-4 uçağının bazı anlarda radardan kaybolmasına ilişkin Armağan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bana gösterilmiş olan uçuşta F-4'ün 4 dakika radardan kaybolma sebebi, radarın tespit edemeyeceği düşük irtifada uçmasıdır. Radarın, bölgenin yapısına göre uçağı görüp göremeyeceği değişir. Uçuş yapılan yer dağlık ise radar görüntüleyemez."

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz soruldu

Armağan’a, FETÖ’nün sözde TSK imamı firari Adil Öksüz’ün kullandığı telefon hattıyla bağlantılı irtibat kayıtları da soruldu.

Öksüz’ün kullandığı hat ile 21 Şubat 2012-10 Şubat 2014 tarihleri arasında 152 kez irtibat kaydı tespit edilen ve sonu “...05 50” ile biten operasyonel hattın kendisine ait olup olmadığı yöneltilen Armağan, söz konusu hatla bağlantısının bulunmadığını öne sürerek şu beyanda bulundu:

“Hat bana ait değildir. Kimin kullandığını veya kullanılıp kullanılmadığını hatırlamıyorum.”

“Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı tanıyor musun?” sorusuna yanıt veren Armağan, “Kemal Batmaz'ı daha önce yargılanmış olduğum dosyadaki iddialardan ve 15 Temmuz süreci sonrası basında çıkan haberlerden biliyorum. Yoksa benim FETÖ'nün mahrem imamlarından olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile bir irtibatım yoktur. Bana bu şekilde iddialarda bulunulmasının sebebi kendime ait telefonum ile eşimin kullandığı telefonun aynı yerden baz vermesinden kaynaklıdır.” dedi.

Öksüz’ün evindeki kitapta bulunan parmak izi soruldu

Şüpheli Şerife Armağan ise Öksüz'ün Sakarya'daki evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından imzalanan bir kitapta parmak izine ulaşılmasına ilişkin soruya, "Şahsın ne iş yaptığını bilmem. İrtibatım söz konusu değildir." savunmasını yaptı.

İkamette ele geçirilen not ve belgeler incelendi

Ali Armağan’a, ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirilen bazı notlar, isimler, telefon numaraları ve IBAN bilgileri de soruldu.

Notların kendisine ait olmadığını öne süren Armağan, belgelerde yazılı isimleri ve telefon numaralarını bilmediğini savundu.

Armağan, “2004 yılı Hava Harp Akademisi giriş sınavını kazanan subaylar” başlıklı belgenin ise eşine ait olduğunu belirtti.