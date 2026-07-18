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Bakan Kurum: “Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlara kavuşturduk”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konut projeleriyle afetlere karşı dayanıklı konutlara kavuştuğunu açıkladı.

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Bakan Kurum: “Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlara kavuşturduk”

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin en büyük şantiyesini kurduğu Malatya’nın İkizce Mahallesi’nde afet konutlarının yanı sıra İlk Evim 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki konutları da tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

"Çünkü başımızda devletimiz var"

Dönmez çifti, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarına yerleşen Dönmez çiftinin görüntülerini paylaştı.

Hanım Dönmez’in “Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum mesajında “Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce’de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor.” ifadelerine yer verdi.

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