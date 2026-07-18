AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu Alper Çelik’ten “etkin pişmanlık” ifadesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında noterde işlem yaparken gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan derneğin kurucularından Alper Çelik'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren Çelik, müzisyenlik ve reklam işleri yaptığını, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu beyan etti.

Sigortasının Artar Prodüksiyon tarafından yatırıldığını anlatan Çelik, yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent’in işlerine yardımcı olduğunu, sabit maaş almamasına rağmen konser dönemlerinde kendisine harçlık verildiğini belirtti.

Çelik, 4 bankada hesabı ve kredi kartı bulunduğunu, Levent’in banka hesaplarının blokeli olması nedeniyle kendi hesaplarını onun kullanımına açtığını ileri sürdü.

“Sıklıkla bana da söyler, ben parayı yatırırdım”

Bahis sitelerinde farklı kullanıcı adlarıyla hesaplarının bulunduğunu ve geçmişte bahis oynadığını aktaran Çelik, Haluk Levent’in de bu hesaplardan yararlandığını savunarak, para yatırma ve kupon oluşturma sürecini şu sözlerle anlattı:

“Haluk Levent bana, ben de bahis sitesinin hesabına parayı gönderirdim, kendisi oynardı. Sıklıkla bana da söyler, ben parayı yatırır, Levent'in söylediği maçlara bahis oynardım.”

Ahbap Derneği’nin kurucusunun Haluk Levent olduğunu ifade eden Çelik, Levent’in kendisini araması üzerine kuruluş sürecinde yer aldığını ve 2021 yılında dernekten ayrıldığını iddia etti.

“Bahis sitelerinde benim hesaplarım üzerinden oynamaktadır”

Levent ile aralarında uzun yıllara dayanan bir ağabey-kardeş ilişkisi bulunduğunu dile getiren Çelik, “Kendisinin işi olduğu zamanlarda yaparım. Benim hesaplarımı kullanmaktadır. Ödemelerini benim hesaplarımla yapmaktadır. Çoğu bahis sitelerinde de benim hesaplarım üzerinden oynamaktadır.” dedi.

Çelik, tutuklu şüpheli Zafer Yay tarafından kendi hesabına 1359 işlemde toplam 138 milyon 593 bin 208 lira para girişi, kendisinin hesabından Yay'a 213 işlemde 24 milyon 352 bin 763 lira para çıkışı yapılmasının sorulması üzerine, "Bu transferler Levent'in talimatıyla yapılmıştır. Bu paralar genelde bahis, borsa veya borç ödemelerine gidiyordu." dedi.

Levent'in asistanı tutuklu şüpheli Yeliz Kaya ve diğer bazı kişilerle aralarındaki yüklü miktarda para trafiğini de benzer sözlerle açıklayan Çelik, hesaplarında kendi mali profilinin çok üzerindeki işlemleri açıklamasının istenmesi üzerine, "Bu paralar Haluk Levent talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle Ahbap borç vesaire yazılanlar gibi bunlar benim de dikkatimi çekmiştir. Kendisine bunu sorduğumda 'Bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralardır, geri iadesi yapılmıştır.' demiştir. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ isimli firmadan Çelik’in hesabına 1894 işlemde 89 milyon 90 bin 663 lira ödeme yapıldığı, aynı hesaptan firmaya 6 bin 126 işlemde toplam 279 milyon 367 bin 817 lira gönderildiği tespit edildi.

Çelik’e ayrıca 190 milyon 270 bin liralık kupon oynanarak bu paranın kaybedildiği belirtilip bahislerde kullanılan paranın kaynağı soruldu.

Para yatırma işlemlerinin Levent’in yönlendirmesiyle yapıldığını öne süren Çelik, bahislerin kime ait olduğuna ilişkin iddiasını şu ifadelerle dile getirdi:

“Bu paraları Levent borç alarak oynadığını söylemiştir. Parayı yatırmayı Levent'in talimatıyla yaptım, oynanan bahislerin hepsi Levent'e aittir.”

Hesaplarından, Merit Kıbrıs Turizm Limited firma hesaplarına 9 işlemde 3 milyon 47 bin 567 lira para çıkışı yapılmasına ilişkin ise Çelik, "Levent, Kıbrıs'a gittiği zaman benden bu hesaba para yatırmamı isterdi, yatırırdım. Niçin yatırdığım konusunda bilgim yoktur." savunmasını yaptı.

“Beni maddi manevi olarak mağdur etmiştir”

Uzun yıllardır Levent’in yanında bulunduğunu aktaran Çelik, alacaklıların Levent’e ulaşamadıkları dönemlerde kendisiyle irtibata geçtiğini, bu nedenle baskı gördüğünü ve fiziksel şiddete uğradığını öne sürdü.

Yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü, hesaplarının bahis, borsa ve borç ödemelerinde kullanıldığını ileri süren Çelik, emniyetteki ifadesinde şunları kaydetti:

“Bu konuda çok mağdur oldum. 20 yıldır Levent'in yanındayım ve tanırım. Anksiyete ve depresyon ilaçları kullanmamın sebebi olanlardan biridir. Çünkü alacaklıları ona ulaşamadıkları zaman beni ararlardı, onların baskı ve zorlamalarına maruz kalırdım. Hatta bir gün borç alışverişi üzerinden başkaları tarafından darbedilmiştim. Bu kadar şey insanın canını acıtıyor. Her seferinde 'Size yardımcı olacağım, hayatınızı kuracağım.' denilerek bekletildim. Levent'in borçlarının kumar yüzünden olduğunu düşünüyorum. Beni 1-2 kez Kapalıçarşı'ya gönderdi, bir dükkandan isimlerini hatırlamadığım kişilerin adını verdim, onlar da konuya hakim oldukları için döviz veya nakit veriyorlardı. Ben de bu parayı hesaba atıyordum, paranın bir kısmını borsaya, bir kısmını bahse yatırıyordum. Kalan paraları da ödemeleri için kullanıyordum. Telefonumun şifresini emniyete verdim. 1 ay içinde Levent beni arayarak telefonumu ve numaramı değiştirmemi istemişti. İlk başta korktum ne yapacağımı bilemedim, çevrem beni uyarıp 'Sen doğrusunu yap.' dediler. Beni maddi manevi olarak mağdur etmiştir, suçsuzum.”

“Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında da ifadesi alınan Çelik, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde sürekli Levent’ten talimat aldığını öne sürdü.

Bahis kuponlarının oluşturulma biçimini ve Nesine hesabının kullanımına ilişkin iddialarını anlatan Çelik, savcılıktaki ifadesinde şöyle konuştu:

“(Haluk Levent) Bana genellikle 'Şu maçlara kupon yap.' diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi Nesine hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik.”

Ahbap Derneği’nin işleyişi bilmediğini savunan Çelik, şu ifadelerde bulundu:

“Oradaki para çıkışlarını, bunun şartlarını bilmem mümkün değildir. Haluk Levent'in, derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını da bilmiyorum. Sadece bu borsa ve bahis oyunları konusunda kendisine paraların dernek parası olup olmadığını sormuştum. Bana asla böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, arkadaşlarından aldığı borçlarla borsa ve bahis oynadığını, ayrıca hesaplardaki işlemlerin kendi hesabına yapıldığını bankalara bildirdiğini ve hiçbir sorun olmayacağını söyledi. Bu şekilde 2-3 ay öncesine kadar benim hesaplarımı kullanmaya devam etti. Ben bile kendisine borç vermiştim, kendisinden alacaklıyım. Dernekle alakalı ne bir bilgim ne de bir dahilim yoktur. Kolluk aşamasında da ifade ettim, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum.”

Çelik, derneğin depolarında çürüyen bazı mallar olduğunu ve gerekli yerlere ulaştırılmadığını da ifade etti.