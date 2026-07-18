Bakan Gürlek duyurdu: 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile ilgili tüm kurumların tam bir eş güdüm içinde çalıştığını belirten Bakan Gürlek, teknolojik imkanlar, DNA eşleştirmeleri ve HTS analizleri sayesinde uzun yıllardır "açık bir yara" olarak bekleyen dosyaların çözüme ulaştırıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yeniden incelenen dosyalar kapsamında, Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in yaşamını yitirdiği olayların tüm yönleriyle aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, faili meçhul dosyalara ilişkin yürütülen soruşturmaların ayrıntılarını paylaştı:

“Balıkesir’de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık’ın dosyasında, daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli yönünden soruşturma yeniden açılmış; gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklanmıştır.

Denizli’de 20 yıl önce iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen’in dosyasında, tanıkların yeniden alınan ve birbiriyle örtüşen beyanları ile HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır.

Hatay’da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur’un öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda, alınan itiraflar üzerine yer gösterme ve kazı işlemleri yapılmış; bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda Selbi Uyğur’a ait olduğu tespit edilmiş ve adli işlemler başlatılmıştır.

İstanbul Bayrampaşa’da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım’ın dosyasında, olay yerinde bulunan biyolojik bulguların yıllar sonra yapılan karşılaştırmalar neticesinde bir şüphelinin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlenmiş; HTS kayıtlarıyla desteklenen tespitlerin ardından yakalanan şüpheli tutuklanmıştır.

İstanbul Fatih’te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner’in dosyasında ise şüpheli, yeniden yürütülen soruşturma kapsamında suçunu ikrar etmiş ve kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır.

Samsun’da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu’nun dosyasında, olaydan sonra yapılan ve soruşturmayı yanlış yönlendirmeyi amaçladığı değerlendirilen ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edilmiş; yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda belirlenen 4 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır.”

"Adaletin hafızası güçlüdür"

Açıklamasında soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatına, BTK ve Adli Tıp Kurumu çalışanlarına teşekkür eden Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz."

Gürlek, devletin tüm imkanlarının karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için seferber edileceğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır."