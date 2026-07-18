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10:07 Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AjansHaber Gündem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.20'de kaydedilen depremin, yerin 15,59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz tespit ya da ihbarın kendilerine ulaşmadığını belirtti.

Malatya Valisi Yavuz, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi'den geçmiş olsun mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Kurum: “Tüm ihbarları değerlendiriyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz.”

AFAD: “Olumsuz bir durum bulunmamaktadır”

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

 

 

 

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