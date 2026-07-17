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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’deki Kadın Şenliği’ne telefonla katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’deki Kadın Şenliği’ne telefonla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Hakkari’nin Berçelan Yaylası’nda düzenlenen “Kadın Şenliği”ne telefonla bağlanarak katılımcılara hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’deki Kadın Şenliği’ne telefonla katıldı
KAYNAK: (AA)

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Hakkari’nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası’nda “Saklı Cennet Berçelan’dan Terörsüz Türkiye’ye Tek Yürek” sloganıyla “Kadın Şenliği” düzenlendi. Şenliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. İstanbul’dan şenlik alanındaki kadınlara seslenen Erdoğan, Hakkarililere selam ve sevgilerini iletti.

“Rabb’im yar ve yardımcınız olsun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berçelan Yaylası’nda bir araya gelen kadınlara hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul’dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb’im yar ve yardımcınız olsun inşallah.”

Şenliğe katılan bir vatandaşın kendisini Hakkari’ye davet etmesi üzerine Erdoğan, “İnşallah.” yanıtını verdi.

“Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor”

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Ercan, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu.”

Şenliğe katılan Hakkarili kadınlar da bölgede sağlanan güven ortamının sosyal hayata olumlu katkı sunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

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