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AjansHaber Spor 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin hakemi Slavko Vincic oldu

2026 FIFA Dünya Kupası finalinin hakemi Slavko Vincic oldu

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.

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2026 FIFA Dünya Kupası finalinin hakemi Slavko Vincic oldu

FIFA, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonundan Adham Makhadmeh olacak.

Slavko Vincic, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya-Fas ile Ürdün-Cezayir maçlarında görev yaptı. Sloven hakem, son 32 turunda oynanan Meksika-Ekvador karşılaşmasını da yönetti. Turnuvada şu ana kadar 3 maçta düdük çalan Vincic, 7 sarı ve 1 kırmızı kart gösterdi.

Vincic, son 32 turundaki Meksika-Ekvador mücadelesinde, Meksikalı rakibiyle yaşadığı tartışma sırasında ağzını kapatan Ekvadorlu Piero Hincapie'yi VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.

Süper Lig derbisinde de düdük çalmıştı

Sloven hakem, 24 Şubat 2025'te Süper Lig'de golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev yapmıştı.

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