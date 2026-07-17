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AjansHaber Spor Dünya Kupası tarihinde bir ilk: Şampiyonlara yüzük verilecek

Dünya Kupası tarihinde bir ilk: Şampiyonlara yüzük verilecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımın oyuncularına, turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

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Dünya Kupası tarihinde bir ilk: Şampiyonlara yüzük verilecek
KAYNAK: (AA)

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, son şampiyon Arjantin ile İspanya'nın 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geleceği finalin ardından, Dünya Kupası'nın 96 yıllık tarihinde ilk kez kupayı kazanan takımın oyuncuları şampiyonluk yüzüğüyle ödüllendirilecek.

Şampiyonluk töreninde kupa ve madalyaların yanı sıra, şampiyon takımın teknik direktörü ile kaptanına geçici replika yüzük takdim edilecek. Oyuncular için hazırlanacak kişiselleştirilmiş 30 yüzük ise daha sonra belirlenecek bir tarihte teslim edilecek.

Yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası figürü yer alırken, diğer yüzünde ise şampiyon takımı yansıtan özel bir tasarım bulunacak.

FIFA, yeni uygulamayı "Amerikan spor geleneklerinin en tanınmışlarından birini küresel oyuna taşımak" olarak açıkladı. Ayrıca bin 996 adet yüzük de taraftarlar için satışa sunulacak.

Beyaz Saray doğruladı: Trump finalde olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı.

Trump'ın, final karşılaşmasının ardından düzenlenecek törende şampiyon takıma kupayı takdim etmesi bekleniyor.

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