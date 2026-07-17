Bakan Gürlek: "Bahis şikesi soruşturmasında 19 şüpheliye operasyon" 

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışmaların devam ettiğini belirten Gürlek, futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılmasının temel ilke olduğunu ifade etti.

2020-2026 verileri ve MASAK analizleri incelendi

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşıldığını belirtti.

Soruşturmada, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin bahis hareketlerine dair önemli bulgular elde edildiğini, bu kapsamda 19 şüpheli hakkında İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

19 şüpheli hakkında işlem

Paylaşılan bilgilere göre haklarında operasyon gerçekleştirilen 19 şüpheli şunlar:

Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.)

Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.)

Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü)

Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü)

Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü)

Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü)

Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.)

Murat Şabablı (Boluspor Kulübü)

Ali Şen (Boluspor Kulübü)

Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü)

Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü)

Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü)

Maruf Güneş (Galatasaray)

Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü)

Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü)

Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü)

Gürlek, söz konusu kişilerin yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri oynadıklarının değerlendirildiğini, kupon sayılarının ise soruşturma dosyasında yer alan analizlerle belirlendiğini ifade etti.

“Şaibeli yapılara karşı mücadele sürecek”

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Gürlek, temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve kamu vicdanını yaralayan olayların aydınlatılması amacıyla adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, sporun ruhunu zedeleyen ve futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.