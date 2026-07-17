Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet Fatih Aksoy, Hazal Eylem İpek Şafak ve Burak Çelik serbest bırakılırken, 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Ayşe Nur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Orhan Yıldız ve şarkıcı İlyas Yalçıntaş, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Ateş İnce, Aybüke Albere, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman’ın “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanması talep edilen şüphelilerden Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında adli kontrol talep edilen 11 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürerken, firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.