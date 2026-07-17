Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’u tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırımına uğraması olayında “tasarlayarak kasten öldürme” suçuna iştirak ettikleri belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 10 ilde operasyon
Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
19 tutuklama, 8 adli kontrol
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 19’unun tutuklanmasına, 8’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.