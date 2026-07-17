Bakan Fidan: "Stratejik ortaklığımız her geçen gün kuvvetleniyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirterek, Ukraynalı yetkililere misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Fidan, paylaşımında, “Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da kuvvetlendiği bu dönemde, Ukrayna’ya son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Gösterdikleri misafirperverlik için başta değerli mevkidaşım Andriy Sibiha olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere içten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İkili ilişkiler ve savaşın seyri ele alındı

Kiev’de gerçekleştirdiği temaslarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldiğini belirten Fidan, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktardı.

Fidan, “Savaş koşullarına rağmen ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Ticaret Anlaşması vurgusu

Ukrayna Parlamentosu tarafından ziyaret öncesinde onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının ekonomik ilişkiler açısından önemli bir eşik olduğunu belirten Fidan, anlaşmanın iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Fidan, “Ziyaretimizden hemen önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması, iş insanlarımız için yeni fırsatlar yaratacak ve ekonomik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir dönüm noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı barış için her türlü girişime destek vermeye hazırız”

Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelediklerini kaydeden Fidan, Ankara’nın diplomatik çözüm konusundaki yaklaşımını da vurguladı.

Fidan, “Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız.” ifadelerine yer verdi.

Kırım Tatarları mesajı

Ziyareti kapsamında Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov’la da görüştüğünü belirten Fidan, soydaşların durumunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Fidan, “Kırım Tatarlarının haklarının korunması ve kültürel kimliklerinin yaşatılması Türkiye için her zaman önceliktir.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy’nin tevdi ettiği nişan

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kendisine tevdi edilen devlet nişanından onur duyduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin Ukrayna ile köklü dostluğunu ve stratejik ortaklığını karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.