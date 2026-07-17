Başkentte organize suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin silah tehdidiyle hedef aldıkları kişilerin para ve gayrimenkullerini gasbettikleri belirlendi.

Örgütün merkezine dönüştürülen evde silahlar saklandı

Soruşturma kapsamında, “Ağa” lakabıyla bilinen suç örgütü elebaşının, Ankara’da bir evi tehdit yoluyla üzerine alarak örgütün merkezi haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği ve silahları da bu adreste sakladığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Telefonlardan tehdit mesajları ve silahlı görüntüler çıktı

İncelemelerde şüphelilerin cep telefonları ve sosyal medya hesaplarında silahla çekilmiş fotoğraflar, ateş ettikleri anlara ilişkin videolar ile mağdurlara gönderdikleri tehdit mesajları da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.