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AjansHaber Gündem İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul merkezli 12 ilde, 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların cinayet, cinayete teşebbüs ve silahlı suçlar başta olmak üzere birçok olaya karıştığı tespit edildi.

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İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “mala zarar verme” başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştığı, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren organize suç örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlendi.

12 ilde eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında ekipler, İstanbul’un yanı sıra Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 ayrı organize suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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