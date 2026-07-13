15 Temmuz Demokrasi Müzesi 5 yılda 440 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz 2021’de hizmete açılan müze, 9 bin 667 metrekare kapalı teşhir ve 1827 metrekare açık teşhir alanına sahip bulunuyor. Müze, toplam 92 bin 820 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sekiz tematik salondan oluşan müzede 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, “Türkiye ve Dünyada Darbeler", "Bir Mermi Tehdidi", "Karanlığa Atılmak", "En Uzun Gece", "Tanıklar", "Sela", "Şehitlere Saygı" ve "Demokrasi Nöbetleri" başlıkları altında dijital teknolojiler aracılığıyla anlatılıyor.

Ziyaretçiler, müzedeki karanlık koridorda ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçerek darbe gecesini deneyimleme ve yaşananları yeniden hatırlama imkanı buluyor.

Yapının büyük bölümü yer altında bulunuyor

Müze Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni açıldığı tarihten bu yana 440 bin 25 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Yerleşkede geçici sergi alanlarının yanı sıra çocuk bölümü, idari birimler ve 809 araç kapasiteli otopark da yer alıyor.

Büyük kısmı yer altında inşa edilen müzeden çıkan ziyaretçiler, açık sergi alanı olarak düzenlenen vadiden geçerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ulaşıyor.

Çok sayıda programa ev sahipliği yaptı

Müzede bu yılın ilk yarısında açılış programları, Yaşayan İnsan Hazinesi buluşmaları, Yaşayan Miras Okulu etkinlikleri, çocuk şenliği, gençlik şöleni ve özel gün programlarından oluşan 12 etkinlik gerçekleştirildi.

Müze bünyesinde geçen yıl açılan “Yaşayan Miras Okulu”nda “Geleneksel Türk Okçuluğu”, “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Atık Malzemeden Kostüm Yapımı Atölye Çalışması”, “Hüzün Çiçekleri”, “Hiçten Gelenler Tezhip” ve “Türk Dünyasında Represya” sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında 10 Mart-18 Mayıs tarihleri arasında 27 tiyatro oyunu sahnelendi.

Aynı dönemde akademisyenler ve “Yaşayan İnsan Hazinelerinin” katılımıyla 11 söyleşi ve konferans düzenlendi.

Okul bünyesinde Anadolu masalları, Dede Korkut anlatımları, meddahlık, Nasreddin Hoca fıkraları ve Karagöz gösterilerini kapsayan 82 sözlü anlatım etkinliği gerçekleştirildi.

11 binden fazla çocuk etkinliklere katıldı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde bulunan unsurlar ile geleneksel sanatlara yönelik 289 atölye çalışması da ziyaretçilerle buluşturuldu.

Atölye çalışmalarında Türk kahvesi kültürü ve geleneği, Mesir Macunu Festivali ve çay kültürüne ilişkin anlatımlara da yer verildi.

Yaşayan Miras Okulu’nun faaliyete geçtiği 24 Aralık 2025’ten 18 Mayıs 2026’ya kadar düzenlenen sergi, konferans ve atölye çalışmalarına anaokulundan lise düzeyine kadar 11 binden fazla çocuk katıldı.

Dijital anlatım ve tematik kurgu aracılığıyla ziyaretçilerine 15 Temmuz gecesini aktaran, eğitim programları ve sosyal etkinliklerle de katkı sunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, pazartesi günleri dışında her gün ziyarete açık bulunuyor.