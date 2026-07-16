Bakan Gürlek: "Deprem bağışlarına ilişkin iddialar sonuna kadar incelenecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere yapılan her bağışın ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi gereken kıymetli bir emanet olduğunu belirten Gürlek, bağışların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin kamu vicdanı ile vatandaşların adalete ve devlete duyduğu güven açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bilirkişi incelemesi yapılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydeden Gürlek, inceleme kapsamında bağışların toplanmasından harcanmasına kadar tüm mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında değerlendirileceğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağını belirtti.

“İddialar titizlikle araştırılıyor”

Türk milletinin dünyanın dört bir yanında yardım bekleyenlere destek olduğunu ve imkanlarını paylaşmaktan geri durmadığını vurgulayan Gürlek, yardımseverlik ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Gürlek, iddiaların hukuk zemininde ve titizlikle araştırıldığını, hiçbir kişi, kurum veya yapının hukuki denetimin dışında olmadığını söyledi.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır.”