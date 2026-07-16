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AjansHaber Gündem Bakanlıktan orman yangınlarına karşı yaptırım uyarısı

Bakanlıktan orman yangınlarına karşı yaptırım uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaz döneminde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları, yangına yol açabilecek ihmaller ve bu fiillere uygulanacak yaptırımlar konusunda uyardı.

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Bakanlıktan orman yangınlarına karşı yaptırım uyarısı
KAYNAK: (AA)

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangınlarına yol açan fiillere yönelik yaptırımları kamuoyuyla paylaştı.

Orman yangınlarına neden olan ihmaller ile kasten orman yakma suçlarına uygulanacak cezaların ağırlığına dikkat çekilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarına sebep olan ihmallerin 10 yıla kadar, kasten orman yakmanın ise müebbet hapisle cezalandırıldığını biliyor muydunuz?"

Paylaşımda, ormanlık alanlarda ateş yakılması, ateşin söndürülmeden terk edilmesi, sönmemiş sigara izmariti veya yangına yol açabilecek atıkların bırakılması ile belirlenen mesafelerde anız ve bitki örtüsü yakılmasına ilişkin cezalar şöyle aktarıldı:

"İzin verilen yerler dışında ateş yakanlar veya yakılan ateşi tamamen söndürmeden terk edenler, ormanlara sönmemiş sigara izmariti veya yangına yol açabilecek atıklar bırakanlar, ormana 4 kilometre mesafede veya ilgili kanun kapsamındaki köy sınırları içinde anız-bitki örtüsü yakanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır."

Bakanlığın paylaşımında ayrıca, ihmal sonucu orman yangınına neden olanlara 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildiği belirtildi.

Kasten orman yakanların 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırıldığı, örgüt faaliyeti kapsamında orman yakanlara ise müebbet hapis ile 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığı aktarıldı.

Yangın sonucunda ölüm veya yaralanma meydana gelmesi hâlinde, bu suçlar nedeniyle ayrıca ceza verildiği kaydedildi.

 

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