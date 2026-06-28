Orman yangınlarının en büyük nedeni “ihmal” oldu

Türkiye genelinde geçen yıl 3 bin 224 orman yangınıyla mücadele edilirken, bu yangınların 1753’ünün ihmal kaynaklı olduğu belirlendi. İhmal nedeniyle çıkan yangınlarda 40 bin 32 hektar orman alanı zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’nin orman varlığı son yıllarda düzenli şekilde artmaya devam etti.

Türkiye’nin orman varlığı 23,3 milyon hektarı aştı

Envanter çalışmaları kapsamında 1973’te 20 milyon 199 bin 296 hektar olarak kayıtlara geçen Türkiye’nin orman varlığı, 2023’te 23 milyon 363 bin 71 hektara yükseldi.

Orman alanları 2024’te 23 milyon 363 bin 84 hektara, geçen yıl ise 23 milyon 375 bin 331 hektara ulaştı.

Ülke yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30’unu ormanlar oluştururken, “boşluklu kapalı ormanlar” 9 milyon 483 bin 118 hektarla toplam orman alanının yüzde 41’ini kapsadı. “Normal kapalı orman” alanları ise 13 milyon 892 bin 213 hektarla orman varlığının yüzde 59’u olarak belirlendi.

Koru ormanı alanları geçen yıl 22 milyon 134 bin 523 hektar, baltalık ormanı alanları ise 1 milyon 240 bin 808 hektar olarak belirlendi.

Çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımı ve hacimleri dikkate alınarak hesaplanan “ağaç serveti”nin 1973-2025 dönemindeki yıllık artım miktarı 1,81 milyar metreküp oldu. Ağaç artım miktarı da geçen yıl yaklaşık 51 milyon metreküpe çıktı.

Son 37 yılda en fazla yangın 2024’te kayıtlara geçti

İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklarda yaşanan ani yükselişler ve nem oranının düşük seyretmesi, orman yangını sayılarında artışa neden oluyor.

Türkiye’de 2020’de 3 bin 399 orman yangını meydana gelirken, bu sayı 2021’de 2 bin 793, 2022’de ise 2 bin 160 olarak kayıtlara geçti.

Orman yangını sayısı 2023’te 2 bin 579’a, 2024’te 3 bin 797’ye yükseldi. Geçen yıl ise 3 bin 224 orman yangını çıktı.

Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yıllık dönemde en fazla orman yangını, 3 bin 797 yangınla 2024’te yaşandı.

Söz konusu yangınlarda 2020’de 20 bin 971 hektar, 2021’de 139 bin 503 hektar, 2022’de ise 12 bin 799 hektar alan zarar gördü.

Yangınlardan etkilenen alan 2023’te 15 bin 520 hektar, 2024’te 27 bin 485 hektar, geçen yıl ise 81 bin 473 hektar olarak hesaplandı.

Yangınların çoğu ihmal kaynaklı çıktı

Orman yangınlarının çıkış nedenleri “kasıt”, “ihmal-kaza”, “doğal” ve “sebebi bilinmeyen” olmak üzere 4 başlık altında değerlendiriliyor.

Geçen yıl orman yangınları en fazla ihmal nedeniyle meydana geldi. Bu kapsamda, ihmal kaynaklı 1753 yangında 40 bin 32 hektar alan zarar gördü.

Kasıtlı çıkarılan 160 yangında 3 bin 546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında ise 269 hektar alan etkilendi.

Çıkış sebebi belirlenemeyen 1032 yangında da 37 bin 626 hektar alan yok oldu.

Sertifikalı orman alanlarının oranı yükseldi

Orman alanları, bu alanlardaki faaliyetlerin çevreye, doğaya ve insana duyarlı şekilde yürütüldüğünün belirlenmesi amacıyla bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetleniyor.

Bu denetimlerin ardından orman alanları uluslararası standartlara göre belgelendiriliyor.

Belgelendirme süreci kapsamında sertifika almaya hak kazanan orman alanlarının toplam orman alanları içindeki payı 2024’te yüzde 42,3 oldu. Bu oran, 2025’te 1 milyon 491 bin 221 hektarlık artışla yüzde 48,7’ye çıktı.

Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonuna sahip ya da zengin rekreasyonel kaynak değeri nedeniyle ekoturizm etkinlikleri için planlanan parkur sayısı da geçen yıl yüzde 12,9 artarak 140’a ulaştı.