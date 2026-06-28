Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlıların başında ilk çalışmasına çıkan İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Konuşmanın ardından kısa koşularla idmana başlayan oyuncular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

İlk 20 dakikası basına açık yapılan antrenman, top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.

İzinli olan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh idmanda yer almadı. Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Junior Olaitan’ın ise birkaç gün içinde takıma katılacağı öğrenildi. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesi Fildişi Sahili ile son 32 turuna yükselen Emmanuel Agbadou da antrenmanda bulunmayan isimler arasında yer aldı.

Yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç da antrenmana katılmadı.

Öte yandan, futbol direktörü Önder Özen ile futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf da antrenmanı birlikte takip etti.