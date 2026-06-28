Fenerbahçe sevgisi, taraftarları 1280 rakımlı Topuk Yaylası’nda buluşturdu

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki 1280 rakımlı Topuk Yaylası, 24 Haziran’dan bu yana Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yeni sezon hazırlıklarına ev sahipliği yapıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kampa giren takımlarını desteklemek için bölgeye geldi.

Fenerbahçe sevgisiyle Türkiye’nin farklı illerinden aileleriyle Topuk Yaylası’na gelen taraftarlar, takımın kamp yaptığı tesislerin karşısındaki gölet çevresinde sarı-lacivert renkler ve bayraklarla süsledikleri karavan ve çadırlarda konaklıyor.

Taraftarlar, bir yandan sevdikleri takımın antrenmanlarını izlerken diğer yandan sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla kaplı yaylanın yaz mevsimindeki doğal güzelliklerinin tadını çıkarıyor.

"Koyu değil, açık ve net Fenerbahçe ailesiyiz”

Eşi ve iki çocuğuyla 3 gün önce İstanbul’dan karavanla bölgeye gelen Edip Efe, ailece Fenerbahçe’ye gönül verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Koyu değil, açık ve net Fenerbahçe ailesiyiz. Kızım ve oğlum doğdukları andan itibaren ben de 27 yıldır bu tribünlerin içerisindeyim. Onlar da doğdukları günden itibaren basketbol, futbol, voleybol hangi branş olursa olsun Fenerbahçe neredeyse biz oradayız. Fenerbahçelilik bir yaşam tarzı. Fenerbahçeli olmak sadece futbol ya da başarı odaklı bir hayat değil. Fenerbahçe’yi yaşamak isteyen her yerde yaşayabiliyor. Biz de Fenerbahçe neredeyse hep peşinden koştuk, iz sürdük."

Topuk Yaylası’nın doğal güzelliğine de dikkati çeken Efe, bölgede aileleriyle keyifli vakit geçirdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Çok güzel bir yer. Güvenliği de çok iyi, jandarma koruyor. Onlara da çok teşekkür ederiz. Tesislerde emeği geçenlerin de emeklerine sağlık. Çocuklarımızla buraya gelip, piknik yapabiliyoruz. Bu güzel ortamı yaşıyoruz. Sadece takım burada olduğu için değil her zaman da buraya gelmek istiyoruz."

"Sevdamızın peşinde olduğumuz için mesafe de fark etmiyor"

Sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası’na geleceğini öğrenince Bolu’dan karavanıyla bölgeye gelen Erol Elgün de Fenerbahçe’ye duyduğu sevginin kendisini her zaman takımın peşinden götürdüğünü dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Sevdamız armamıza, renklerimize. Ülkemizin en iyi takımlarından bir tanesinin ayağımızın dibine kadar gelmesini fırsata çevirmek lazım. Sevdamızın peşinde olduğumuz için mesafe de fark etmiyor açıkçası ama yakınımıza kadar gelmeleri daha bir güzel oluyor. Takımımızı seviyoruz, elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Yağmur, çamur, soğuk, sıcak fark etmiyor her zaman peşindeyiz. Sezon öncesi çalışmaları burada canlı canlı daha yakından görmek çok güzel. Futbolcularla fotoğraf çektirmek, anı biriktirmek çok güzel."

Ankara’dan ailesiyle Fenerbahçe’yi görmek için Topuk Yaylası’na gelen ve çadırda konaklayan Funda Yalçın ise takıma duyduğu sevgiyi şu sözlerle anlattı:

"Konuşurken çok duygulanıyorum, bu sene o sene inşallah. Sırf onlar için buraya geldim. Tek hayalim bir tane imzalı forma almak. Kızımla birlikte özellikle Talisca'yı görmek istiyoruz."