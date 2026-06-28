İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siber suç operasyonlarında yakalanan 409 şüpheliden 213’ü tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından siber suçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Son 6 günde 29 il merkezli düzenlenen operasyonlarda, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213’ü tutuklanırken, 117’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama" temalarıyla kişileri dolandırdıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadeye yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, MASAK'ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."