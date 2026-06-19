DEAŞ’a yönelik 26 ilde operasyon: 70 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı

Operasyonlar kapsamında 26 ilde 70 örgüt mensubunun yakalandığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin örgütle bağlantılı faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."