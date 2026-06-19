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AjansHaber Gündem CHP’li Adalar Belediyesine operasyon düzenlendi: 41 gözaltı

CHP’li Adalar Belediyesine operasyon düzenlendi: 41 gözaltı

CHP'li Adalar Belediyesine yönelik "rüşvet", "yolsuzluk" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiaları kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, aralarında CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

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CHP’li Adalar Belediyesine operasyon düzenlendi: 41 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgede usulsüz işlemlere imza attıkları yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaçak yapılaşmaya rüşvetle izin verildi

Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre şüphelilerin, tarihi eser statüsündeki yapılara gerçekleştirilen esaslı müdahalelere, rüşvet karşılığında "basit onarım" adı altında usulsüzce izin verdikleri belirlendi. Bununla birlikte, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmelere rüşvet karşılığında çalışma izni sağlandığı veya bu işletmelerin kaçak faaliyetlerine göz yumulduğu tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, belediyedeki suç ağının işleyişine dair çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Kaçak inşaatlara ve ruhsatsız işletmelere öncelikle "göstermelik" olarak yüksek miktarda cezalar kesildiği, bu yöntemle sistem içerisine çekilen yapı sahipleriyle kesilen cezanın hafifletilmesi veya usulsüzce indirilmesi noktasında rüşvet pazarlığı yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca ruhsat almak isteyen mülk sahiplerinin belediye yetkililerince irtibatlı oldukları mimarlara yönlendirildiği, rüşvet görüşmelerinin bu mimarlar üzerinden yürütüldüğü ve ödemelerin elden teslim edildiği anlaşıldı.

4 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; MASAK verileri, HTS ve baz kayıtları ile tanık beyanları delil olarak soruşturma dosyasına eklendi. Tespit edilen 40 ayrı suç eylemine karıştığı belirlenen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. Toplam 90 adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulurken, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan ve aranan şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli işlem yürütülüyor.

#Adalar Belediyesi
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