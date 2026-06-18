AB’den Atina’ya Türkiye mesajı: “Savunmada Türkiye’ye ihtiyacımız var”

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea’ya konuşan Kallas, AB’nin özellikle savunma alanında Türkiye ile iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye ile iş birliği vurgusu

Kallas, AB’nin 150 milyar avroluk SAFE savunma programı kapsamında yaşanan tartışmalara değinerek, üye ülkelerin Türkiye ile daha yakın iş birliği arayışında olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin NATO içindeki konumuna işaret eden Kallas, “Türkiye ile elimizden geldiğince iş birliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada, Türkiye’nin SAFE’ye katılmaması nedeniyle mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın iş birliği için çaba gösteriyor; çünkü çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO’da yer alıyor ve Türkiye de orada önemli bir rol oynuyor.” dedi.

Avrupa güvenliğinde Türkiye’nin rolü

Kallas, röportajda Türkiye’ye yönelik eleştiriler içeren bir soruya da Avrupa’nın savunma alanındaki ihtiyaçları çerçevesinde yanıt verdi. Avrupa’nın güvenliği açısından Türkiye ile iş birliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Kallas, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik önemine dikkati çekti.

Açıklamalar, son dönemde Türkiye’nin AB savunma projelerine katılımına yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.