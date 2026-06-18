Bakan Uraloğlu: “Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından birini tamamladık”

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın tamamlanması dolayısıyla Halkalı Metro Hattı'nda düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul gibi büyük metropolleri; milyonlarca insanın yaşam temposunu, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik hareketliliğini aynı yapıda buluşturan dev canlılara benzeten Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin bu yapının en önemli ve vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu belirtti.

"Raylı sistemler, modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesinin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleridir”

Raylı sistemlerin yalnızca yolcu taşıyan ulaşım araçları olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, modern şehirlerin geleceği açısından bu yatırımların taşıdığı öneme işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Raylı sistemler, modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleridir. Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri verir. Bu zaman, sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkan tanır. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar, dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir, gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti canlandırır."

"1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açılacak Halkalı-Arnavutköy kesiminin, İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır."

“Metro trenlerimiz, İstanbul’un kalbine, ruhuna ve geleceğine kan taşımaktadır"

İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla 20 yılı aşkın süredir önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, Bakanlık tarafından kente kazandırılan projeleri anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

“Asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu ve yarın açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte bakanlığımızca İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Artık metro trenlerimiz, bu kadim şehrin damarlarında güçlü, hızlı ve gururla akmakta, İstanbul’un kalbine, ruhuna ve geleceğine kan taşımaktadır.”

Bakan Uraloğlu, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni, İstanbul Havalimanı’nı merkeze alarak 37,5 kilometre uzunluğunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometre uzunluğunda Halkalı İstanbul Havalimanı Metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdiklerini belirterek, Gayrettepe’den Halkalı’ya kesintisiz bağlantı sağlayacak hattın Gayrettepe’den Arnavutköy’e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçen yıllarda İstanbulluların hizmete sunduklarını bildirdi.

“Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika olacak”

Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılmasıyla hattın tamamlanacağını vurgulayan Uraloğlu, projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk."

Son etabın uzunluğu ve istasyonlarına ilişkin ayrıntıları paylaşan Bakan Uraloğlu, "Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyon içermektedir. Bunlar; Başakşehir sınırlarındaki, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir ve Olimpiyatköy istasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilindeki Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarıdır. Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile Kayaşehir istasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı istasyonunda, yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ve Halkalı istasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada katetmeye başlayacağız." dedi.

"Marmaray üzerinden, Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak”

Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullunun hat sayesinde doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebileceğini belirten Uraloğlu, Marmaray bağlantısıyla ulaşım ağının genişleyeceğini dile getirdi.

Özellikle yoğun saatlerde raylı sistemin sağlayacağı konfor, hız ve güvenliğe dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaray üzerinden, Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkum olan hemşerilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir."

Hattın uzun vadeli projeksiyonunda önemli ekonomik ve zamansal kazanımların öngörüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, 2043 yılına kadar elde edilmesi beklenen faydaya ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Yollarda geçen sürede 117 milyon saatlik tasarruf sağlanacak. Kara yolu bakım ve işletme maliyetleri ile zaman kazancı gibi unsurlar dikkate alındığında toplam ekonomik fayda 935 milyon avroya ulaşacaktır."

"İlk 10 set sürücülü, kalan 15 set tamamen sürücüsüz standartta üretildi"

Hatta kullanılacak sistem ve araçlardaki yerlilik ve millilik oranlarına da değinen Uraloğlu, ilk kez yerli ve milli imkanlarla, Bakanlık tarafından desteklenen bir proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sisteminin bu hatta kullanıldığını bildirdi.

Hatta görev yapacak metro araçlarına ilişkin teknik özellikleri aktaran Uraloğlu, "Toplam 25 setten oluşan 100 adet metro aracı işleteceğimiz hattımızda, araçlarımızın ilk 10 seti sürücülü olarak, kalan 15 set ise Türkiye’de tamamen sürücüsüz standartta üretilmiştir. Yine, ASELSAN tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatılan araçlarımız, tasarım hızı saatte 132 kilometre olup işletmede saatte 120 kilometre hıza ulaşacak ve her bir set 1142 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Yarın itibarıyla bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz. Böylece hem daha yüksek kapasite hem de daha yüksek güvenlik ve konfor sunacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerle birlikte hatta test sürüşü gerçekleştirdi.