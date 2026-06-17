Türkiye’nin en uzun metro ringinin son halkası hizmete açılıyor

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, proje kapsamında 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesiminin tamamlandığını ifade ederek, “Türkiye’nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacak.” dedi.

69 kilometrelik metro ringi tamamlandı

Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin tamamının devreye alınmasıyla, tamamı yer altında bulunan 69 kilometrelik ring hattının hizmete gireceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy güzergahında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.” ifadelerini kullandı.

Havalimanına ulaşım 30 dakikaya düşecek

Hattın farklı metro sistemleri ve Marmaray ile entegre olacağını belirten Uraloğlu, bu sayede kent içi ulaşımın daha hızlı hale geleceğini söyledi.

Uraloğlu, “Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk’te 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane’de 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe’de 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz’da 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahında da 48 dakikaya düşecek.” değerlendirmesinde bulundu.