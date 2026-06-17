Bakan Bayraktar: “Nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya’nın Köstence kentinde bulunan Cernavoda Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kanada menşeli CANDU reaktör teknolojisinin kullanıldığı santralde incelemelerde bulunan Bayraktar, reaktörler ve teknoloji hakkında bilgi aldı.

Burada değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2050’ye kadar 20 bin megavatlık nükleer kapasiteye sahip olma hedefi bulunduğunu ifade etti.

Nükleer enerjinin, Türkiye’nin “2053 Net sıfır Emisyon” hedefi bakımından kritik önemde olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak, bu yatırımları yapmak istiyor hem de en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor. Nükleer atık yönetimi ve nükleer yakıt tedarikiyle alakalı da daha kapsamlı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak hem de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu '2053 Net sıfır Emisyon' hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus."

Akkuyu’nun ardından Sinop ve Trakya planlaması

Bakan Bayraktar, Akkuyu’da dört nükleer reaktörün inşasının devam ettiğini belirterek, 20 bin megavatlık hedefe ulaşmak için Sinop ve Trakya’da da planlanan santraller bulunduğunu kaydetti.

Küçük modüler reaktörlerin de Türkiye’nin gündeminde olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, Akkuyu sonrasında hayata geçirilecek projelerde teknoloji seçimi ve uluslararası iş birliklerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin nükleer enerji yatırımlarında yeni bir aşamaya geçtiğine işaret eden Bayraktar, yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, şu anda kritik bir süreçte. Biz bu noktada özellikle Akkuyu sonrasında yapacağımız santrallerde teknoloji seçimiyle alakalı, birlikte bu alanda ortaklık yapacağımız, birlikte çalışacağımız teknolojiler ve ülkelerle alakalı çalışmaları yürütüyoruz."

Kanada, Çin ve Güney Kore ile nükleer teknoloji temasları

Bakan Bayraktar, bu alanda Çin ile uzun yıllardır yürütülen bir müzakere süreci ve çalışma bulunduğunu, Çin’in yanı sıra Güney Kore ile de çok yakın zamanda daha yoğun şekilde çalışmaya başladıklarını belirtti.

Kanada’daki nükleer teknolojiye ilişkin son aylarda çalışmaların yoğunlaştığını belirten Bayraktar, CANDU teknolojisinin uygulamalarını yerinde görme fırsatı bulduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bununla beraber özellikle bu teknolojinin uygulamalarını yerinde görmek adına da bugün ülkemize çok yakın bir mesafede, 'komşumuz' diyebileceğimiz ve çok iyi ilişkilerimizin olduğu Romanya'da CANDU teknolojisiyle kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu. Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak, bu yatırımları yapmak istiyor hem de en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor. Nükleer atık yönetimi ve nükleer yakıt tedarikiyle alakalı da daha kapsamlı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz."

Kanadalı şirket Türkiye’deki tedarikçilerle görüşecek

Bakan Bayraktar, Kanadalı bir şirketin Türkiye’deki tedarikçilerle ve ekipman sağlayıcılarla haziran sonunda veya temmuz başında toplantı yapacağını bildirdi.

Bayraktar, Romanya’da soydaşlarla buluştu

Bakan Bayraktar, Romanya’daki temasları kapsamında Köstence’de Yaşayan İş İnsanı ve Soydaşlarla Buluşma programına da katıldı.

Programa, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile Köstence Başkonsolosu Asiye Derya Dingiltepe de iştirak etti.

Romanya’da yaşayan Türklere hitap eden Bayraktar, soydaşların iki ülke ilişkilerindeki rolüne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler, burada bu ülkenin gelişiminde, ilerlemesinde ve Türkiye ile olan ikili işbirliğinin daha ileri gitmesi noktasında çok önemli bir yer tutuyorsunuz. Sizin buradaki varlığınız, buradaki faaliyetleriniz ve yaptığınız çalışmalar, Romanya'nın ekonomisine, Romanya'nın ekonomik ve içtimai hayatına çok önemli katkılar yapıyor. Her ne konuda olursa olsun arkanızda olduğumuzu, çok güçlü bir devlet olarak her alanda sizlere destek olduğumuzu ve olacağımızı, devletimizi temsil eden tüm kurumlarımız adına ifade ediyorum."