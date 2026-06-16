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AjansHaber Spor İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları’nın logosu tanıtıldı

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları’nın logosu tanıtıldı

2027 Avrupa Oyunları’nın logosu ve kurumsal kimliği kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul’un iki kıtayı buluşturan yapısını yansıtan tasarımda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün silueti öne çıktı.

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İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları’nın logosu tanıtıldı

Avrupa’nın en büyük çoklu spor organizasyonu olan 2027 Avrupa Oyunları’nın logosu ve kurumsal kimliği, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ile İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi tarafından tanıtıldı.

İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Avrupa'nın en başarılı sporcuları bir araya gelecek.

Kıtaların, kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’un ruhundan ilham alınarak hazırlanan logo, organizasyonun tüm kurumsal kimlik çalışmalarında kullanılacak.

Tasarımın merkezinde, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün silueti yer aldı.

22'si Olimpik olmak üzere 26 spor dalının yer alacağı İstanbul 2027, hem Avrupa'nın en elit sporcularına hem de şehri dolduracak taraftarlara unutulmaz deneyim yaşatacak.

Ayrıca Avrupa Oyunları, birçok branşta Olimpiyat Oyunları’na kota alma imkanı da sağlayacak.

İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü Veli Ozan Çakır, İstanbul’un her zaman büyük hedeflerin şehri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“4. Avrupa Oyunları da bu olağanüstü şehrin potansiyelini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlama fırsatı sunuyor. Ekibimiz, buraya gelecek her bir sporcunun Türk misafirperverliğinin sıcaklığını hissetmesi ve dünya standartlarında koşullarda mücadele edebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Avrupa'yı bir yıl sonra İstanbul'da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.”

Organizasyona bir yıl kala duyulan heyecana dikkati çeken EOC Başkanı Spyros Capralos, İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunları’nda çıtayı daha yukarı taşıyacağına inandıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, İstanbul 2027'ye tam bir yıl kalmasının coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Avrupa Oyunları kıtamız için artık çok özel bir gelenek haline geldi ve İstanbul'un bu çıtayı çok daha yukarı taşıyacağına inancımız tam. Türkiye'nin spora olan köklü tutkusu, dünya çapındaki dev organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapma tecrübesi ve organizasyon komitesi ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği bize büyük bir güven veriyor. Önümüzdeki yıl dünyanın en büyüleyici şehirlerinden birinde, hem sporcuların hem de taraftarların hafızalarından silinmeyecek bir deneyime ortak olacağız."

EOC 4. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı ve EOC Yönetim Kurulu Üyesi Mihai Covaliu ise İstanbul 2027’nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, sporun birleştirici gücünü ve Olimpiyat yolculuğundaki önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli dönüm noktasında, sadece bir spor organizasyonunun geri sayımını yapmıyoruz; aynı zamanda sporun insanları bir araya getirme, yeni fırsatlar yaratma; uluslar, kültürler ve nesiller arasında sarsılmaz köprüler kurma gücünü kutluyoruz. İstanbul 2027'nin sembolünün bir köprü olması tesadüf değil. Bu köprü sadece kıtaları değil; sporcuları hayalleriyle, ülkeleri birbirleriyle ve yeni nesil şampiyonları Los Angeles 2028 Olimpiyatları'ndaki gelecekleriyle bağlıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca bu heyecan katlanarak büyüyecek. Avrupa'nın en yetenekli binlerce sporcusu, uluslararası sporun en büyük sahnelerinden birinde yarışmak, ilham vermek ve olimpiyat rüyalarını gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürecek. Türkiye'deki ortaklarımız ve organizasyon komitesi ile birlikte sadece bir spor etkinliği organize etmiyoruz, tüm Avrupa'da spor adına kalıcı bir miras bırakacak bir birliğin, mükemmeliyetin ve dostluğun kutlamasını inşa ediyoruz. İstanbul 2027 yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor ve önümüzdeki yılı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz."

 

#2027 Avrupa Oyunları
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